Temmuz ortasında kaydettiği dip seviyeden bu yana yaklaşık %15 değer kazanarak ons başına 4.600 dolar seviyesine yaklaşan altındaki yükseliş trendi devam ediyor. Küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Goldman Sachs analistleri, değerli metalin geleceğine ilişkin kapsamlı bir rapor yayımladı.

ONS ALTINDA 2026 YIL SONU HEDEFİ 4 BİN 900 DOLAR

Goldman Sachs Araştırma birimi, merkez bankalarının süregelen fiziki altın alımları ve ABD'de faiz artırımı beklentilerinin zayıflaması neticesinde ons altının 2026 yılı sonunda 4.900 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Kuruma göre, temmuz ortasındaki dip seviyesinden 25 Ağustos'a kadar olan süreçte yaşanan %15'lik artış, yılın ikinci yarısında da güçlü seyrini koruma potansiyeline sahip.

YÜKSELİŞİN TEMEL DAYANAĞI

Goldman Sachs Araştırma Kıdemli Emtia Analisti Lina Thomas ve Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Daan Struyven tarafından hazırlanan raporda, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme stratejisinin altın fiyatlarındaki temel yapısal sürücü olduğu vurgulandı.

Analistler, jeopolitik ve finansal risklere karşı korunma amacıyla yürütülen bu stratejinin uzun vadeli bir eğilim olarak kalacağını belirtti. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Merkez bankalarının jeopolitik ve finansal risklere karşı korunmak amacıyla rezervlerini çeşitlendirmesiyle, altın birikimlerinin son anket bulgularıyla da uyumlu biçimde çok yıllı bir eğilim olarak yüksek kalmayı sürdüreceğini düşünüyoruz."

Özellikle 2022 yılında Rusya'nın Avrupa'daki merkez bankası varlıklarının dondurulmasının ardından hız kazanan bu sürecin verileri şu şekilde paylaşıldı:

2022 Öncesi Aylık Alım Ortalaması: 17 ton

2026 Yılı Aylık Alım Tahmini: 50 ton

Mayıs 2026 Alımları: 66 ton

Haziran 2026 Alımları (Mevsimsellikten arındırılmış 3 aylık): 100 ton (En büyük resmi alıcı: Çin Merkez Bankası)

FED FAİZ BEKLENTİLERİ VE ÖZEL YATIRIMCI TALEBİ

Altın fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur ise makroekonomik beklentiler oldu. Piyasalarda Fed'in 2026 yılında faiz artışına gitmeyeceği yönündeki öngörülerin güçlenmesi, faizsiz bir varlık olan altına yönelik yatırımcı ilgisini yeniden artırdı.

Goldman Sachs ekonomistleri, düşüş eğilimindeki enflasyonun Fed'in politika faizini sabit tutmasına olanak tanıyacağını ve altın üzerindeki baskının azalacağını öngörüyor. Ayrıca jeopolitik gerilimler ve Batılı ülkelerin mali sürdürülebilirliğine ilişkin risklerin, hem merkez bankalarını hem de özel yatırımcıları altına yönlendirebileceği ifade ediliyor.

TÜREV PİYASALAR VE ÇİFT YÖNLÜ DALGALANMA UYARISI

Raporda dikkat çekilen bir diğer kritik nokta ise türev ürünlerdeki işlem hacmi oldu. Kamu politikalarındaki olası değişikliklere karşı korunmak isteyen yatırımcıların altın alım opsiyonlarına yöneldiği, bu durumun fiyat hareketlerini her iki yönde de sertleştirebileceği belirtildi.

Fiyat Yükseldiğinde: Kullanım fiyatına yaklaşan opsiyonlar nedeniyle satıcı kurumların korunma amaçlı spot altın alması, yükselişi hızlandırabiliyor.

Fiyat Düştüğünde: Kurumların pozisyon kapatmak amacıyla satışa geçmesi, düşüş dalgasını derinleştirebiliyor.

Goldman Sachs, 4.900 dolarlık temel senaryo tahmininin türev piyasasındaki bu ekstra korunma talebini kapsamadığını, dolayısıyla fiyatların tahmini aşma potansiyeli taşımakla birlikte yüksek oynaklığa (volatilite) açık olduğunu bildirdi.