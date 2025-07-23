Enpara.com'un Enpara Bank'a devriyle tüm IBAN'lar değişecek Enpara.com’un QNB Bank A.Ş bünyesinden ayrılarak Enpara Bank A.Ş’ye devrinin eylül-ekim aylarında tamamlanması planlanıyor. Devir sonrası müşterilerin hesap numaraları aynı kalsa da IBAN'ları değişecek. Banka, eski IBAN'a yönelik olası aksaklıkların önüne geçmek için devir tarihi öncesinde talimat verilmesi gerektiğini açıkladı.

Enpara.com’un QNB Bank A.Ş’den Enpara Bank A.Ş’ye devriyle müşterileri ilgilendiren önemli bir değişiklik yaşanacak.

2012 yılından bu yana QNB Bank A.Ş. çatısı altında faaliyetlerine devam eden Enpara.com’un yine QNB Group (Q.P.S.C.) çatısı altında kurulan ve faaliyete geçen Enpara Bank A.Ş.’ye devrine yönelik sürecin eylül-ekim aylarında tamamlanması bekleniyor.

Enpara.com’un Enpara Bank’a devredilmesiyle müşterilerin IBAN'ları da değişecek. Enpara.com açıklamasına göre, devir sonrası banka kodu değişeceği için müşterilrein hesap numaraları aynı kalacak olsa da hesaplara ait IBAN'lar yasal zorunluluk nedeniyle değişecek.

MÜŞTERİLER NE YAPMALI?

Enpara.com açıklamasında konuyla ilgili şöyle denildi: "Devir sonrasında sizden yeni IBAN’larınızı size düzenli para gönderen kişilerle hızlıca paylaşmanızı bekleyeceğiz. Ancak devir sonrasında güncel IBAN’larınız yerine hala eski IBAN’larınıza (yani QNB Bank’a) EFT veya SWIFT (yabancı para transferi) gönderen kişiler de olabilir. Bu durumun yaratacağı olası aksaklıkların önüne geçmek için devir tarihi öncesinde talimat vermeniz durumunda, QNB Bank kendisine gelen bu hatalı transferleri ilgili düzenlemeler çerçevesinde Enpara Bank’taki hesabınıza 90 gün boyunca otomatik olarak ücretsiz aktaracaktır, aksi takdirde gelen EFT ve SWIFT transferleri QNB Bank tarafından göndericiye iade edilecektir.

Söz konusu talimatı devir tarihinden yaklaşık bir ay önce cep şubemiz üzerinden verebileceğinizi ve bu konuyla ilgili size ayrıca hatırlatma yapacağımızı bilmenizi isteriz. QNB Bank’taki eski IBAN’ınıza gelmesi muhtemel FAST ve Havale işlemlerinde ise göndericiye işlem anında hatalı IBAN girildiğine dair bilgi verme imkanı olduğu için bu işlemler QNB Bank tarafından otomatik olarak reddedilecektir, vereceğiniz talimat bu işlemler için geçerli olmayacaktır."