Enerji piyasalarında tansiyon yükselirken, dünyanın en büyük bankalarından Goldman Sachs yayımladığı raporda küresel petrol rezervlerine ilişkin kritik veriler paylaştı. Banka, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların kısıtlı kalması ve bölgedeki askeri hareketliliğin etkisiyle arz-talep dengesinin bozulduğunu vurguladı.

HÜRMÜZ'DEKİ TANSİYON FİYATLARI UÇURDU

Pazartesi günü petrol fiyatları yaklaşık %6 oranında sert bir yükseliş kaydetti. Bu yükselişte, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda birden fazla gemiyi hedef alması ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir petrol limanını ateşe vermesi etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın deniz trafiğini açmak için ABD Donanması’nı devreye sokma girişimi, dört hafta önce ilan edilen ateşkesin ardından yaşanan en büyük gerilimi tetikledi.

STOKLAR GÜN GEÇTİKÇE ERİYOR

Goldman Sachs’ın tahminlerine göre, mevcut küresel petrol stokları dünya genelindeki 101 günlük talebi karşılayacak düzeyde bulunuyor. Banka, bu sürenin mayıs ayı sonuna kadar 98 güne gerileyebileceğini öngörüyor.

Banka analizinde şu ifadelere yer verildi:

"Küresel toplam stokların bu yaz asgari operasyonel seviyelere inmesi beklenmese de, bazı bölgelerdeki ve ürün gruplarındaki stok eritme hızı ile arz kayıpları oldukça endişe verici."

İŞLENMİŞ ÜRÜN STOKLARI DA SERT DÜŞTÜ

Banka ayrıca ticari rafine petrol ürünleri stoklarındaki erimeye de dikkat çekti. ABD-İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarından önce 50 günlük talebi karşılayan rafine ürün stoklarının, mevcut durumda 45 güne düştüğü tahmin ediliyor. Analistler, kolayca erişilebilir durumdaki rafine ürün tamponlarının hızla "çok düşük" seviyelere yaklaştığı uyarısında bulunuyor.