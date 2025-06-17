Almanya merkezli Commerzbank dolar ve euro için yeni hedef fiyatını açıkladı.
DOLAR/TL TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ
Banka, Eylül ayında dolar için 42 lira, Aralık ayında 44 lira, Mart 2026'da 45 lira, Haziran 2026'DA 46 lira, Eylül 2026'da da 47 lira tahmininde bulundu.
EURO/TL TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ
Banka, euro için Eylül ayında 48.30 lira, Aralık ayında 51.04 lira, Mart 2026'da 52.65 lira, Haziran 2026'da 54.28 lira, Eylül 2026'da 56.40 lira olacağı tahminini yaptı.
DAHA ÖNCEKİ TAHMİNLERİ
Commerzbank, doların liraya karşı tahminlerini 2025 sonu için daha önce 38'den 42'ye ve 2026 içinse 40'tan 46'ya yükseltmişti.