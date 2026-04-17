Alman bankacılık devi Deutsche Bank, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılı süresince faiz oranlarını değiştirmeyerek sabit tutacağı beklentisini paylaştı.

Banka, bu öngörüsüne gerekçe olarak Orta Doğu’daki çatışmaların neden olduğu enerji maliyetli enflasyon risklerini, ekonomik büyümenin gücünü korumasını ve faiz indirimi için alan bırakmayan sıkı iş gücü piyasasını gösterdi.

Kurum, daha önceki tahminlerinde Eylül ayı için 25 baz puanlık bir indirim öngörüsünde bulunmuştu.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN 'ZAYIF VERİ' ŞARTI

Deutsche Bank stratejistleri Perşembe günü yayımladıkları notta, bu yıl bir faiz indiriminin gerçekleşebilmesi için enflasyondaki yumuşamanın yanı sıra iş gücü piyasası koşullarında da belirli bir zayıflama görülmesi gerektiğini belirtti.

Piyasada Fed’in yol haritasına dair bölünme ise devam ediyor. J.P. Morgan ve HSBC gibi kurumlar bu yıl herhangi bir faiz indirimi beklemezken; Goldman Sachs, Morgan Stanley ve BofA Global Research gibi devler, Eylül ayından itibaren başlamak üzere bu yıl iki kez faiz indirimi yapılacağı yönündeki görüşlerini koruyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER FED'İ KISITLIYOR

Son günlerde birçok Fed yetkilisi, Orta Doğu’daki savaşın enflasyonist baskıları şimdiden artırdığına dair uyarılarda bulundu. Uzmanlar, artan belirsizliğin merkez bankasının faiz oranlarına ilişkin bir sonraki adımlarını net bir şekilde sinyallemesini zorlaştırdığını vurguluyor.

Fed, Mart ayı ortasında gerçekleşen politika toplantısında faiz oranlarını %3,5 ile %3,75 aralığında sabit tutmuş, ancak yılın ilerleyen dönemlerinde bir faiz indirimi yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Bankanın bir sonraki kritik toplantısı 28-29 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

FAİZ ARTIŞI GELİR Mİ?

LSEG verilerine göre, para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed’in 2026 sonuna kadar faiz indirimine gitmeme olasılığını %69 olarak gösteriyor. Deutsche Bank analistleri, konuya ilişkin değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl bir faiz artışı olasılığı artık göz ardı edilebilecek kadar düşük bir ihtimal değil ancak 2026 yılında bu yönde bir kararı tetikleyecek koşulların oluşmasını beklemiyoruz."