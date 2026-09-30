İngiltere’nin önde gelen bankacılık devlerinden Lloyds Banking Group, Ekim ayı boyunca İngiltere, Galler ve Wight Adası’nda toplam 26 şubesini kapatacağını duyurdu.

Müşterilerin dijital ve çevrimiçi bankacılığa yönelmesi gerekçesiyle alınacak bu karar, 23 Lloyds Bank ve 3 Halifax şubesini kapsıyor. Kapanışlar, 1 Ekim’de Rochdale’deki Lloyds şubesiyle başlayacak ve ay sonuna kadar kademeli olarak devam edecek.

173 YILLIK MARKA İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Söz konusu adım, 173 yıllık geçmişe sahip Halifax markası için de tarihi bir dönüm noktası anlamına geliyor. Halifax müşterilerinin hesapları 1 Kasım’a kadar Lloyds bünyesine devredilecek ve fiziki şubelerin kapanmasıyla birlikte marka, faaliyetlerine yalnızca internet bankacılığı üzerinden devam edecek.

Banka yönetimi, değişen müşteri alışkanlıkları doğrultusunda bu kararın alındığını belirtirken, şahsen işlem yapmak isteyen müşteriler için alternatif hizmet kanallarının sunulmaya devam edeceğini vurguladı.