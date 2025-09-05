Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin faiz indirimi beklentisini 350 baz puandan 200 baz puana indirdi.

Dünyaca ünlü banka, tahminindeki değişikliğe gerekçe olarak yılın ikinci çeyreğinde açıklanan ve öngörülerin üzerinde gelen büyüme rakamlarını ve ağustos ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyonu gösterdi.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELEN ENFLASYON

Goldman Sachs tarafından yapılan son değerlendirmelerde, “İkinci çeyrek GSYH büyümesi, iç talepteki zayıflığa rağmen öngörülerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bunun yanında, Ağustos ayı enflasyonu da beklentileri aştı. Bu nedenle TCMB’nin, önceki toplantıya kıyasla daha sınırlı bir faiz indirimi gerçekleştirmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yayınlanan verilere göre, Merkez Bankası’nın para politikası adımlarına yönelik belirsizliği artırırken, piyasalar enflasyonun ve büyümenin seyrine göre TCMB’nin izleyeceği rotayı dikkatle izliyor.