Çin merkezli ve dünyanın en büyük bankaları arasında gösterilen ICBC, Türkiye’deki ATM hizmetlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Ülkede 19 şubeyle faaliyet gösteren banka, yıllar önce Tekstilbank’ı satın alarak Türk bankacılık sektörüne giriş yapmıştı.

ICBC, Türkiye’de sınırlı şube ağıyla hizmet vermesine rağmen özellikle büyük ölçekli projelere sağladığı kredilerle öne çıkıyor. Küresel ölçekte milyonlarca müşterisi bulunan banka, ağırlıklı olarak kurumsal finansman ve yatırım kredileri alanında faaliyet gösteriyor.

ATM HİZMETLERİNDE DÜZENLEME

Banka, Türkiye’deki ATM kullanımına ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Yapılan değişiklik kapsamında ICBC’nin kendi ATM’lerinin hizmet dışı bırakılacağı belirtildi. Buna karşın müşterilerin Türkiye genelindeki diğer banka ATM’lerini belirli koşullar altında ücretsiz kullanmaya devam edebileceği ifade edildi.

DİĞER BANKA ATM’LERİNDE ÜCRETSİZ KULLANIM KOŞULU

Yeni uygulamaya göre müşterilerin, mobil bankacılık uygulamasına düzenli olarak giriş yapmaları durumunda ATM işlemlerinden ücretsiz şekilde yararlanabileceği bildirildi. Mobil şubeye her girişin ardından 30 gün boyunca Türkiye’deki farklı banka ATM’lerinden yapılacak işlemler için ücret alınmayacağı aktarıldı.