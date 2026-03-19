Chakraborty, istifa mektubunda son iki yılda bankada gözlemlediği bazı uygulamaların kendi etik değerleriyle uyuşmadığını belirtti.

Ancak mektupta bu iddialara ilişkin yönetim kuruluna herhangi bir somut kanıt veya detay sunulmadı.

Banka yönetimi ise iddiaları reddederek kurumda bir uyumsuzluk bulunmadığını ve operasyonların uyum içinde sürdüğünü vurguladı.

Analistler, bu gelişmenin yatırımcı güvenini zedeleyebileceğini belirtiyor. Özellikle yabancı yatırımcıların bankadaki payının yüzde 47’nin üzerinde olması, hisse üzerindeki baskıyı artırabilecek önemli bir faktör olarak görülüyor.

Belirsizlik devam ettiği sürece hisselerde satış baskısının sürebileceği, yatırımcılara temkinli olunması ve aceleci alım yapmaması öneriliyor.

Hindistan Merkez Bankası (RBI), HDFC Bank’ın finansal yapısının güçlü olduğunu ve yönetimin profesyonel şekilde çalıştığını açıkladı.

Yapılan düzenli denetimlerde bankanın yönetimi veya faaliyetlerine ilişkin önemli bir sorun tespit edilmediği belirtildi.