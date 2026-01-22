Küresel ekonomi yönetiminde söz sahibi olan Goldman Sachs, emtia piyasalarında taşları yerinden oynatacak bir rapor yayımladı. Banka, daha önce 4 bin 900 dolar olarak açıkladığı 2026 yılı sonu ons altın tahminini, piyasa dinamiklerindeki değişimi gerekçe göstererek 5 bin 400 dolara çıkardı.

RALLİNİN ARKASINDAKİ İKİ TEMEL NEDEN

Goldman Sachs analizinde, bu keskin yükseliş beklentisinin arkasında yatan temel faktörler iki başlıkta özetlendi: Özel sektörün korunma içgüdüsü ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme hamleleri.

"BAŞLANGIÇ SEVİYESİ YUKARI TAŞINDI"

Bankanın yayımladığı notta, küresel politika risklerine karşı korunma amacıyla alım yapan özel sektör yatırımcılarının 2026 yılında altın pozisyonlarını azaltmayacağını varsaydıkları belirtildi. Bankaya göre bu durum, fiyat tahminlerinin başlangıç noktasını yukarı çekerek beklentilerde yukarı yönlü sürpriz yarattı.

MERKEZ BANKALARININ GÜÇLÜ TALEP BEKLENTİSİ

Raporda ayrıca, gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezervlerini altınla çeşitlendirmeye devam etmesiyle birlikte, 2026 yılında yıllık ortalama merkez bankası altın alımının 60 ton seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği vurgulandı. Bu kurumsal talep, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin en güçlü dayanağı olarak görülüyor.

TARİHİ ZİRVELER VE MEVCUT DURUM

Spot altın piyasası, bankaların bu iyimser tahminlerini destekleyen bir performans sergiliyor. Çarşamba günü ons başına 4 bin 887,82 dolar ile tarihi zirvesini gören altın, 2026 yılı başından bu yana %11’den fazla değer kazandı. Geçen yıl kaydedilen %64’lük sert yükselişin ardından gelen bu yeni ralli, emtianın "güvenli liman" unvanını pekiştiriyor.

BANKALAR YÜKSELİŞTE HEMFİKİR

Altın fiyatlarındaki bu iyimser hava sadece Goldman Sachs ile sınırlı kalmıyor. Öte yandan Commerzbank da geçen hafta artan güvenli liman talebini gerekçe göstererek, bu yıl sonu için altın fiyatı tahminini 4 bin 900 dolara yükseltmişti. Finans devlerinin ortak görüşü, küresel belirsizlikler devam ettiği sürece altının yatırım portföylerindeki ağırlığının artacağı yönünde.