Altın fiyatları son yıllarda göz kamaştıran yükseliş yaşadı. 2020'de bin 585 dolar seviyesinde olan ons altın, jeopolitik gerilim ve makro ekonomik verilerin etkisiyle 4 bin 500 dolara kadar sert yükseliş kaydetti.

BEŞ YILDA 2 BİN 915 DOLAR YÜKSELDİ

Beş yıl içinde 2 915 dolar birden kazanan sarı metal için Deutsche Bank beklentisini değişti.

Alman banka, altının 2031 yılına kadar neredeyse ikiye katlanarak ons başına 8 bin dolara yükselebileceğini tahmininde bulundu.

MERKEZ BANKALARI KASASINI ALTINLA DOLDURDU

Deutsche Bank stratejisti Mallika Sachdeva ve araştırma analisti Michael Hsuah, 27 Nisan’da yayımlanan araştırma notunda Çin, Rusya, Hindistan ve Türkiye’nin de yer aldığı gelişmekte olan piyasalardaki merkez bankalarının kasalarını altınla doldurduğunu belirtti.

8 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

Deutsche Bank’ın raporunda, söz konusu merkez bankalarının toplam rezervleri içinde altının payı yüzde 40’ı görürse, altının ons fiyatı 8 bin dolara kadara yükselebileceği belirtildi.

Banka analistlerine göre bu yükseliş beklentisinin arkasında, kurumsal alıcıların güçlü talebi yer alıyor. Merkez bankalarının altına olan talepleri, fiyatlarını yükselten temel faktörler arasında yer alıyor.

DOLARIN PAYI AZALTILDI

Sachdeva ve Hsuah, altın stoklayan birçok ülkenin ortak sorunun Batı kaynaklı ticaret yaptırımlarına karşı kırılganlık olduğunu ileri sürdü.

Analistlere göre bu ülkelerin merkez bankaları, altın rezervlerini artırırken aynı zamanda ABD doları rezervlerini azaltıyor. Yaptırımlara karşı daha bağımsız bir rezerv yapısı oluşturmak için altın payını artırma planını devreye aldılar.

ALTININ YENİ PARA DÜZENİNDEKİ ROLÜ

Deutsche Bank analistleri, yeni bir küresel para düzeninde altının ABD dolarının yerine parasal güç konumuna gelebileceğini öngörüyor.

Dünya Altın Konseyi’nin geçen yıl merkez bankalarıyla yaptığı ankette çarpıcı sonuç ortaya çıktı. Söz konusu ankette, katılımcıların yüzde 76’sı önümüzdeki beş yıl içinde altın rezervlerini artırmayı düşündüğünü belirtti.

Aynı ankette merkez bankalarının yüzde 73’ü ise ABD doları rezervlerini azaltmayı düşündüğünü dile getirdi.

PİYASADA ALTINA BAKIŞ DEĞİŞİYOR

Daha önce değerli metale mesafeli yaklaşan bazı piyasa temsilcileri altına ilişkin görüşlerinde değişikliğe gitmeye başladı.

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, mevcut piyasa koşullarında altının 5 bin ya da 10 bin dolara yükselebileceğini tahmin etti. Dimon, bu dönemin portföyde bir miktar altın bulundurmanın “yarı rasyonel” görülebileceği nadir zamanlardan biri olduğunu dile getirdi.

ALTINA OLAN TALEP FİYATLARI DESTEKLEDİ

Altına yönelik talebin artması, fiyatları yukarı taşıdı.

ABD Başkanı Trump'ın tarifeleri yavaşlayan büyümeye ve jeopolitik belirsizliklere yönelik endişeler altına talebi artırdı. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yaklaşık yüzde 65 yükseldi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.