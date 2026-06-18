Wells Fargo Küresel Hisse Senetleri ve Reel Varlıklar Stratejisi Başkanı Sameer Samana, kısa vadede ons altının 4 bin doların altına inme ihtimali bulunsa da uzun vadeli yükseliş beklentilerinde değişiklik olmadığını ifade etti. Banka, altındaki yükselişi destekleyen unsurların geçici değil, yapısal nedenlerden kaynaklandığını vurguladı.

6 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

Wells Fargo, 2026 yıl sonu için ons altın tahminini 5.300-5.500 dolar aralığına yükseltirken, 2027 sonu beklentisini ise 5.800-6.000 dolar seviyesine çıkardı. Stratejistler, kalıcı enflasyon baskıları, artan kamu borçları ve jeopolitik belirsizliklerin altına destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Banka ayrıca, merkez bankalarının ABD Hazine tahvilleri ve nakit dışındaki rezerv seçeneklerine yönelmesinin de altına yönelik talebi artırdığını ifade etti. Wells Fargo, altını en güçlü yatırım temalarından biri olarak değerlendirdi.

TOPARLANMA EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Yıl başındaki zirvesine göre yaklaşık yüzde 20 değer kaybeden spot altın, son dönemde yeniden toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Ons altın, 4.357,10 dolar seviyesinde denge arayışını sürdürüyor.

Wells Fargo Baş Yatırım Sorumlusu Darrell Cronk, 2026 yılına jeopolitik gelişmelerin, bölgesel risklerin ve kritik kaynaklara yönelik rekabetin yön verdiğini belirterek, bu ortamın reel varlıklara olan ilgiyi canlı tuttuğunu söyledi.

KALICI ENFLASYON ALTINI DESTEKLİYOR

Raporda, gümrük tarifeleri, yüksek enerji maliyetleri ve yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımların etkisiyle enflasyonun pandemi öncesindeki düşük seviyelere dönmesinin zor olduğu ifade edildi. Kalıcı enflasyon ve büyüyen bütçe açıkları nedeniyle uzun vadeli tahvil faizlerinin de yüksek kalmaya devam edeceği öngörüldü.

Sameer Samana, küresel ölçekte bütçe açıklarının kontrol altına alınamaması ve fiyat istikrarının tam olarak sağlanamaması halinde altının yatırımcılar için cazip bir getiri potansiyeli sunmayı sürdüreceğini söyledi. Banka ayrıca, yapay zeka altyapıları, veri merkezi yatırımları ve küresel elektrifikasyon sürecinin bakır başta olmak üzere sanayi metallerine olan talebi desteklemeye devam edeceğini öngördü.