Küresel piyasalardaki satış dalgası emtia endeksini beşinci haftasında da aşağı çekti. Saxo Bank tarafından yayımlanan son emtia raporuna göre, endeks son bir haftada yüzde 5’e yakın değer kaybederken, beş haftalık toplam düşüş yüzde 12’yi aştı.

Yaşanan son geri çekilmeye rağmen emtia endeksinin yıl başından bu yana kaydettiği getiri yaklaşık yüzde 20 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Raporda, fiyatlar üzerindeki temel baskı unsurları olarak ABD tahvil getirilerindeki artış, dolar endeksinin güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına yönelik sıkılaşma beklentileri gösterildi.

DEĞERLİ METALLERDE HAFTALIK KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Satış baskısının en yoğun hissedildiği grup değerli metaller oldu. ABD piyasalarında 20 Kasım Cuma günü itibarıyla altın vadeli işlemleri haftalık bazda yüzde 9,47, gümüş vadeli işlemleri ise yüzde 16,31 oranında geriledi. Gün içi spot piyasa verilerine göre platindeki haftalık düşüş yüzde 12,39 olarak kayıtlara geçti.

Hisse senedi piyasalarındaki düşüşe karşın altının güvenli liman talebinden beklenen desteği göremediğine dikkat çeken Saxo Bank, yatırımcıların nakit ihtiyacının artması ve portföy risklerini azaltma eğiliminin satışları hızlandırdığını aktardı. Raporda, kısa vadeli satışlara rağmen altın borsa yatırım fonlarındaki (ETF) toplam varlıkların yaklaşık 3 bin 140 ton düzeyinde sabit kalmasının, uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını koruduğuna işaret ettiği vurgulandı.

BAKIR FİYATLARI SEKİZ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Endüstriyel metaller tarafında da geri çekilme yaşandı. Bakır fiyatları yaklaşık yüzde 9 oranında düşerek son sekiz ayın en düşük seviyesini gördü. Banka analizinde, Çin ekonomisine dair belirsizlikler ve yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik soru işaretlerinin bakır fiyatlarını baskıladığı ifade edildi. Öte yandan elektrik şebekeleri, yenilenebilir enerji ve altyapı projelerinin orta ve uzun vadede bakır talebini desteklemeyi sürdüreceği belirtildi.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ FED BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Enerji emtialarında haftalık kayıp yaklaşık yüzde 5 seviyesinde gerçekleşirken, Brent petrol 90 dolar sınırının altında işlem gördü. Raporda özellikle dizel fiyatlarındaki gerilemenin makroekonomik etkilerine yer verildi. Yakıt maliyetlerindeki düşüşün kalıcı hale gelmesi durumunda ulaşım ve üretim giderlerinin azalacağı, bu tablonun da enflasyonist baskıyı hafifletebileceği öngörüldü.

Enflasyon baskısının azalmasının Fed’in ilave faiz artırımı ihtimalini zayıflatabileceği, bu durumun da orta vadede altın ve diğer emtialar için destekleyici bir zemin hazırlayabileceği kaydedildi.

YATIRIMCILARA KADEMELİ VE SABIRLI HAREKET ETME ÇAĞRISI

Piyasalardaki sert fiyat düzeltmesinin uzun vadeli yatırımcılar için kademeli olarak fırsat yaratmaya başladığını belirten Saxo Bank, kısa vadeli risklerin henüz ortadan kalkmadığını bildirdi.

Raporda; doların güçlü görünümü, yüksek faiz oranları ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin satış baskısını bir süre daha devam ettirebileceği ifade edilerek, yatırımcıların mevcut piyasa koşullarında aceleci kararlardan kaçınmaları ve disiplinli hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.