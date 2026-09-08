Fransa merkezli uluslararası finans kuruluşu Société Générale, emtia piyasalarına ilişkin yayımladığı son analizde, altındaki iyimser beklentilerin küresel ölçekte güç kazandığını duyurdu. Banka tarafından yapılan değerlendirmede; yatırımcı pozisyonlanmaları, fon akışları ve türev ürün göstergelerinin tamamının yukarı yönlü hareketi desteklediği ifade edildi.

YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ GENİŞ TABANA YAYILDI

Jeopolitik risklerin tetiklemesiyle başlayan altın fiyatlarındaki tırmanış, zaman içerisinde piyasadaki farklı aktörlerin katılımıyla geniş bir zemine oturdu. Analizde, yalnızca bireysel yatırımcıların değil; profesyonel fon yöneticileri ile türev piyasa oyuncularının da alım tarafındaki ağırlıklarını artırdığı kaydedildi. Fiziki altın talebinin yanı sıra vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında güçlenen alım pozisyonları, piyasadaki yükseliş beklentisinin genele yayıldığını gösteriyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Piyasadaki boğa beklentisine karşın rallinin kalıcılığına dikkat çeken Société Générale analistleri, sürecin devamı için belirleyici faktörün resmi sektör hamleleri olacağını vurguladı. Rapora göre, yükseliş trendinin gücünü koruyup koruyamayacağı netleşirken merkez bankalarının ağustos ayındaki altın alım verileri ana gösterge kabul edilecek.

Merkez bankalarının geçmiş dönemlerdeki alım ivmesini sürdürmesi durumunda altındaki yükseliş trendinin destekleneceği; ancak resmi alımlarda yaşanabilecek olası bir yavaşlamanın, mevcut ivmenin dayanıklılığına dair soru işaretleri yaratabileceği belirtiliyor.