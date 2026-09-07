Altın ve gümüş fiyatlarında son dönemde sert hareketlenmeler yaşanırken, ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’tan piyasaların yönüne ilişkin tahmin geldi.

Banka, altındaki yükseliş döngüsünün henüz sona ermediğini ve merkez bankalarının güçlü fiziki talebinin fiyatları tekrar rekor seviyelere taşıyabileceğini öngörüyor.

'YÜKSELİŞ SÜRECEK'

Goldman Sachs Global Metal İşlemleri Başkanı Tony Kim, altının ocak ayında gördüğü rekor seviyenin ardından zirvesinin yaklaşık yüzde 20 altında işlem gördüğünü anımsattı.

Ağustostaki güçlü performans sonrasında yaşanan ivme kaybının boğa piyasasının bittiği anlamına gelmediğini söyleyen Kim, mevcut tabloyu "uzun süreli bir mola" olarak nitelendirdi.

Rallinin ara vermesinde Warsh’ın yeni Fed başkanı olarak atanmasının ardından oluşan politika belirsizliği ile ABD-İran çatışmasının etkili olduğunu vurgulayan Kim; enerji, tarım ve metal piyasalarındaki bozulmanın da enflasyon görünümünü etkilediğini söyledi.

MERKEZ BANKALARININ TALEBİ ARTTI

Yıllık küresel altın üretiminin yaklaşık 3 bin 500 ton seviyesinde olduğunu dile getiren Tony Kim, Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde yılda 400-500 ton civarında olan merkez bankası alımlarının 1.000-1.100 tona yükseldiğini aktardı.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları tarafından emilen bu fiziki arz; mücevher, ETF ve külçe piyasasına kalan miktarı sınırlandırıyor. Bu durum, piyasaya daha az yatırım sermayesi girse bile fiyatların daha sert yükselmesine zemin hazırlıyor.

4 BİN DOLAR ÖNEMLİ SEVİYE

Kamu maliyesine yönelik artan endişelerin ve yükselen tahvil getirilerinin yatırımcıları yeniden altına yöneltebileceğini belirten Goldman Sachs, ons başına 4 bin dolar seviyesini "oldukça sağlam bir taban" olarak tanımlıyor. Kim, bu seviyelere yaklaşıldığında kamu kurumları ve kurumsal yatırımcıların kademeli alımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

GÜMÜŞTE YÜKSEK OYNAKLIK UYARISI

Gümüş piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kim, fiyatların sanayi ve perakende talebine bağlı olarak 50, 80 veya 100 dolar bandında dengelenebileceğini ancak günlük yüzde 20-30’u bulan sert dalgalanma riskleri barındırdığını vurguladı.

Merkez bankalarının rezerv tercihi nedeniyle Goldman Sachs temel yatırım aracı olarak altını önceliklendirmeye devam ediyor.

ÇİN'DE MİKTAR DÜŞTÜ, HARCANAN PARA ARTTI

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre ise Çin altın mücevher piyasasında yüksek fiyatlar sebebiyle tüketilen fiziki miktar 2026'nın ilk yarısında yüzde 30 düşerek 136 tona indi. Ancak toplam harcama değeri yüzde 5 artarak 143,7 milyar yuana ulaştı.

Raporda, Çin'de altının geleneksel özel gün hediyesi olmaktan çıkıp günlük kullanım ürününe dönüştüğü ve 24 ayar sert altının pazardaki hakimiyetini koruduğu kaydedildi.

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