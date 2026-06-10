Altın fiyatları, 29 Ocak tarihinde ons başına 5.594 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından keskin bir düşüş sürecine girdi.



ABD merkezli yatırım bankası Citi, yayımladığı son raporda jeopolitik kriz uyarısında bulunarak, altının önümüzdeki günlerde yüzde 20 değer kaybedebileceğini öngördü.

KISA VADELİ ONS ALTIN HEDEFİ DÜŞÜRÜLDÜ

Citi, güçlü gelen ABD istihdam verilerinin altın fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Açıklanan verilerin ardından altının, Eylül 2023'ten bu yana ilk kez 200 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış yaptığı bildirildi.

Altına yönelik negatif görüşünü koruyan banka, 0-3 aylık kısa vadeli ons altın hedef fiyatını 4 bin 300 dolardan 4 bin dolara indirdi.

FİZİKİ ALTIN ALIMLARINDA KRİTİK SEVİYE

Yayımlanan raporda, mevcut altın fiyat seviyelerinin korunabilmesi için yıllık fiziki altın alımlarının yaklaşık 900 milyar dolar seviyesinde sürmesi gerektiği ifade edildi.

Citi, 2010-2024 döneminde bugünkü dolar değeriyle normal yıllık fiziki altın alım seviyesinin ise 250 milyar dolar ile 400 milyar dolar arasında seyrettiğine işaret etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI RİSKİ VE FİYAT BEKLENTİLERİ

Raporda jeopolitik riskler kapsamında Hürmüz Boğazı'na yönelik senaryolara yer verildi.

Banka, Hürmüz Boğazı'nın yaz boyunca kapalı kalması durumunda altın alımlarının yıllık 700 milyar dolar ile 750 milyar dolar aralığına gerileyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

"Citi'ye göre bu seviye hâlâ yüksek kabul edilse de böyle bir düşüş, altın fiyatlarını mekanik olarak 9-10 ay önce görülen seviyelere, yani ons başına yaklaşık 3 bin 500 dolar civarına çekebilir."

YATIRIMCILAR İÇİN KISA VADELİ RİSK UYARISI

Altın için kısa vadeli risklerin aşağı yönlü olduğunu belirten Citi, mevcut aşamada düşüşlerde alım yapmanın yalnızca durumun daha fazla tırmanmayacağına güçlü şekilde inanan yatırımcılar için uygun olduğunu kaydetti.

Uzun vadede altına ilişkin pozitif görüşünü koruyan banka, buna karşın kısa vadede geniş zarar-kes seviyeleri ve daha uzun yatırım ufku bulunmayan yatırımcılar için risklerin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.