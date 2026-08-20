UBS, küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimlere rağmen riskli varlıklara yönelik yapıcı duruşunu sürdürdüğünü açıkladı. Banka, ABD ekonomisindeki direncin, şirket kârlarındaki güçlenmenin ve Fed beklentilerinin, jeopolitik risklerin oluşturduğu baskıyı geride bıraktığına dikkat çekti.

OYNAKLIK ENDEKSİ EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Piyasalardaki oynaklığı gösteren VIX endeksinin 2026'nın en düşük seviyesine gerilediğini belirten UBS, bu durumun yakın vadede piyasaları hareket ettirecek katalizörlerin sınırlı kaldığına işaret etti. Sakin seyrin, teknoloji devi Nvidia'nın açıklayacağı bilanço ve yaklaşan Jackson Hole ekonomi sempozyumuna kadar korunması bekleniyor.

Raporda, İsrail-Hizbullah hattındaki gerilimin tırmanması, Hürmüz Boğazı'na yönelik belirsizlikler ve Rusya-Ukrayna savaşındaki yoğunlaşan saldırılar ana jeopolitik risk faktörleri olarak sıralandı. Ancak UBS, ABD ekonomisinin temmuz ayındaki zayıf perakende satış verileri ve yüksek petrol fiyatlarına karşı sergilediği direncin, piyasalardaki olumlu pozisyonu desteklemeye devam ettiğini vurguladı.