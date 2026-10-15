Alman merkezli Commerzbank, Türk lirasına ilişkin son değerlendirme raporunu yayımladı. Bankanın Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose imzasını taşıyan analizde, piyasaların dövizdeki yükselişe odaklandığı bir dönemde, geri planda kalan reel enflasyon tahribatının çok daha büyük bir risk barındırdığına vurgu yapıldı.

"YÜZDE 20'LİK DÜŞÜŞ YETERSİZ KALIYOR"

Ghose raporunda, Türk lirasında son aylarda yıllıklandırılmış olarak gerçekleşen yaklaşık yüzde 20’lik nominal değer kaybının bir illüzyon yarattığını belirtti.

Yüzde 30-35 bandında seyreden yüksek enflasyon karşısında dövizdeki bu artışın oldukça yavaş kaldığını söyleyen Ghose, bu tablonun Türk lirasının reel olarak değer kazanmaya devam ettiğini gösterdiğini yazdı.

RİSK BÜYÜYOR

Döviz kurunun kademeli ve istikrarlı bir gerileme patikasında olduğunu ancak bu hızın reel prim tutarlarını eritmeye yetmediğini vurgulayan Ekonomist Tatha Ghose, tehlikenin boyutunu şu sözlerle özetledi:

"Son aylarda gerçekleşen nominal değer kaybı, reel değer kazancını ortadan kaldırmak veya döviz kurunu adil değerine doğru hareket ettirmek için yeterince hızlı değil. Enflasyon seviyesi dikkate alındığında, Türk lirası reel olarak güçlenmeye devam ediyor."

Commerzbank analizine göre; enflasyon ile kur artışı arasındaki bu makas kapanmadığı sürece piyasadaki dengelenme erteleniyor. Bu durum ise önümüzdeki dönemde liranın çok daha sert ve birikimli yeni değer kayıpları yaşaması riskini canlı tutuyor