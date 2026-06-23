İngiltere'nin en büyük finans devlerinden Lloyds Banking Group, dijitalleşme adımları ve azalan müşteri ziyaretleri doğrultusunda radikal bir küçülme kararı aldığını açıkladı.

Bankacılık grubu, bünyesinde bulunan Lloyds, Halifax ve Bank of Scotland markalarına ait toplam 233 şubeyi 2026 yılı sonuna kadar kapatacağını resmen doğruladı.

Şirket, ayrıca 2027 yılının hemen başında 12 şubeyi daha kapatarak bu süreci devam ettireceğini duyurdu. 2015 yılından bu yana ada genelinde yaklaşık 1.600 şubesinin kapısına kilit vuran grup, bu alanda ülkedeki en agresif küçülme politikasını izleyen finans kuruluşu oldu.

Bankadan yapılan açıklamada, şubelerin kapatılma gerekçesi olarak teknolojinin gelişmesiyle birlikte müşterilerin hızla dijital bankacılık kanallarına yönelmesi gösterildi. Geleneksel bankacılığı tercih eden veya dijital işlemlere erişimi kısıtlı olan risk grubundaki müşterilerini mağdur etmek istemeyen dev banka, alternatif çözümler geliştirdiğini duyurdu.

Bu kapsamda, şubesi kapanan bölgelerde 170’i aşkın gezici "yerel bankacı" ile sahada yüz yüze destek verileceği, ayrıca ülke genelindeki binlerce Postane ve PayPoint noktası üzerinden nakit işlemlerinin kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.