Emtia piyasalarına dair yayımlanan son analiz raporunda HSBC, 2026 yılı ortalama ons altın tahminini 4.864 dolardan 4.560 dolara çekerken, 2027 yılı beklentisini ise 5.000 dolardan 4.925 dolara indirdi. Banka, değerli metalin 2026’nın kalan döneminde 3.800 ile 4.700 dolar aralığında seyredeceğini ve yılı 4.750 dolar seviyesinde tamamlayacağını öngörürken, 2027 yıl sonu hedefini 5.025 dolar olarak belirledi.

REKOR ZİRVEDEN YÜZDE 20'LİK DÜŞÜŞ

29 Ocak tarihinde 5.594,82 dolar ile tüm zamanların rekorunu kıran spot altın, jeopolitik gelişmelerin güvenli liman talebini beklenen ölçüde desteklememesi ve Fed’in şahinleşen tutumu nedeniyle zirve noktasının %20’den fazla altına sarktı. Raporda, ABD para politikasına ilişkin değişen algıların ve bunun sonucunda dolarda yaşanan değer kazancının, altın piyasasındaki satış dalgasını ve fiyat düşüşlerini tetikleyen ana faktörler olduğu kaydedildi.

YÜKSEK FAİZ GÜÇLÜ DOLAR

HSBC analizinde, yüksek reel faiz ortamının ve faiz getirisi olmayan bir varlık olarak altını elde tutmanın artan maliyetinin kısa vadede fiyatları sınırlamayı sürdüreceği vurgulandı.

Değerli metalin 2026 yılı boyunca hisse senedi piyasalarıyla zaman zaman paralel hareket ederek geleneksel koruma aracı işlevinden kısmen uzaklaştığı ifade edildi.

Buna karşın küresel bütçe açıkları, yüksek kamu borçları ve ekonomik belirsizliklerin altını desteklemeye devam ettiği, piyasanın mevcut sıkılaşma koşullarını büyük ölçüde fiyatlamış olması nedeniyle aşağı yönlü risklerin sınırlı kalacağı aktarıldı.

MERKEZ BANKASI ALIMLARI VE ORTA VADELİ GÖRÜNÜM

Geçmiş dönemlerde altın rallisine yön veren merkez bankası alımlarının son dönemde ivme kaybettiğine değinilen raporda, buna rağmen uzun vadeli rezerv çeşitlendirme stratejilerinin fiyatlara taban oluşturmayı sürdüreceği belirtildi.

Yılın ilk yarısında borsa yatırım fonlarından (ETF) gerçekleşen yoğun sermaye çıkışlarının senenin ikinci yarısında dengelenebileceğini öngören HSBC, kısa vadeli baskılara rağmen merkez bankası talebi ve portföy çeşitlendirme ihtiyaçları doğrultusunda altının orta ve uzun vadeli yükseliş potansiyelini koruduğunu bildirdi.