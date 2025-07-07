Deutsche Bank “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 2. Yarıyıl Görünümü’ raporunda Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Analistler son belirsizliklere rağmen dezenflasyon sürecinin yolunda olduğunu belirtti. 2025 boyunca, ekonomik aktivitede hızlı bir toparlanmanın erozyona uğrayan reel ücretler, sıkı para politikası ve durgun dış talep nedeniyle olası olmadığı belirtilerek “Özellikle Avrupa'da öngörülen mali harcama artışlarıyla küresel büyümede bir artış olacağı, enflasyonu düşürmeye öncelik veren ortodoks politikaların devam ettiğini varsayarak, 2025 için yüzde 3, 2026’da yüzde 4 büyüme bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Dezenflasyon sürecinin yıl sonuna kadar devam edeceğini öngören kurum “TCMB'nin yüzde 24'lük tahminine kıyasla 2025 yıl sonunda tüketici enflasyonunun yüzde 29,5 olmasını bekliyoruz. Mevcut ekonomik programın bozulmadan kalacağını varsayarsak, 2026'ya kadar enflasyondaki düşüşün daha kademeli de olsa devam edeceğini ve 2026 sonunda enflasyon oranının yüzde 21,7 olacağını öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

TEMMUZDA 350 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Alman devi, TCMB'nin temmuz ayında faiz indirimine başlayacağına dikkat çekerek, "Kısa vadeli siyasi belirsizliğin azalması, petrol fiyatlarındaki tersine dönüş, küresel risk iştahındaki son iyileşme ve reel faiz oranı göz önüne alındığında, Temmuz ayında 350 baz puanlık daha derin bir faiz indirimi’ öngörülerek “2025'in kalan üç toplantısında 250 baz puanlık indirimlerle daha fazla gevşeme öngörüyoruz, yıl sonunda yüzde 35'lik bir politika faizi bekliyoruz (önceki yüzde 37,5’ti)” açıklamasında bulunuldu.

İstikrarlı kur ve enflasyon beklentilerine dair riskler sebebiyle daha agresif bir gevşeme döngüsünün olası olmadığı aktarıldı.