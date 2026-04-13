Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin yarattığı belirsizlik sürerken, dev yatırım bankası JPMorgan’dan iyimser bir analiz geldi. Banka, piyasalardaki mevcut oynaklığın kalıcı olmayacağını ve orta vadede riskli varlıkların kazandırmaya devam edeceğini öngörüyor.

PİYASADA ALIM FIRSATI SİNYALİ

JPMorgan stratejisti Mislav Matejka tarafından hazırlanan raporda, piyasalardaki volatilite bir süre daha devam edebilecek olsa da, 3 ila 12 aylık projeksiyonda risk iştahının artırılması gerektiği vurgulandı. Matejka, piyasadaki "ayı" eğilimli (karamsar) hissiyatın ve aşırı satım sinyallerinin, yatırımcılar için stratejik bir giriş noktası oluşturduğunu ifade etti.

"V" TİPİ TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Raporda, geçmiş dönemlerdeki sert düşüşlerin ardından gelen hızlı yükselişlere atıfta bulunularak, ekonominin ve piyasaların benzer bir "V" tipi toparlanma sergileme potansiyeline sahip olduğu belirtildi. JPMorgan analistleri, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade uzun vadeli fırsatlara odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

ÖNE ÇIKACAK ŞİRKETLER

Banka, önümüzdeki dönemde özellikle şu varlık gruplarının piyasa genelinden daha iyi performans göstermesini bekliyor:

Uluslararası Hisse Senetleri: ABD dışındaki pazarların potansiyeli.

Gelişmekte Olan Piyasalar: Yüksek büyüme vaat eden bölgeler.

Küçük Ölçekli Şirketler: Esneklik ve büyüme kapasitesi.

Değer Hisseleri: Temeli sağlam ancak düşük fiyatlanmış hisseler.

JPMorgan, piyasalara nakit girişinin kısa süre içinde yeniden hız kazanacağını öngörüyor.