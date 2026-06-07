Goldman Sachs'a göre ABD doları, güçlü ekonomik veriler ve faizlerin yüksek kalacağı beklentileri sayesinde destek bulmaya devam ediyor.

Ancak küresel piyasalarda risk iştahının artması ve diğer para birimlerinin dirençli görünümü, doların yükseliş potansiyeli üzerinde sınırlı kalabilir.

"DOLARI DAHA CAZİP KILIYOR"

Goldman Sachs'a göre, son açıklanan istihdam verileri ve iş dünyasının faaliyetlerine dair göstergeler ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Enflasyonun yüksek seyretmesi ise tahvil faizlerini yukarı çekerken, ABD'nin faiz avantajını korumasını sağlıyor. Bu da ekonomik büyümenin yavaş olduğu ülkelerin para birimlerine kıyasla doları daha cazip konuma getiriyor.

"GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ SINIRLIYOR"

Enerji piyasalarındaki gelişmeler de dolar üzerindeki etkileri dengeliyor. Ancak ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlanması, petrol fiyatlarının gerileyebileceği beklentisi bazı döngüsel para birimlerine destek verdi.

Özellikle gelişen ülkelerin yüksek getirili para birimlerinin güçlü kalması dolara yönelik güvenli liman talebini sınırlı kılıyor.

Çin yuanı kademeli değerlenirken, Japon yeni de politika yapıcılardan gelebilecek adımların desteğiyle güçlü görünümünü sürdürüyor.

Doların farklı para birimleri karşısında ayrışan bir performans sergilerken Goldman Sachs, euro ve diğer büyük para birimlerinden oluşan dolar endeksinin yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 1,5 yükseldiğini, buna karşın daha geniş kapsamlı ticaret ağırlıklı dolar endeksinin hafif gerilediğini belirtti.

FED'E YÖNELİK ŞAHİN BEKLENTİ

Banka, kısa vadede yüksek enflasyon ve küresel gelişmelerin doları destekleyeceğini öngörse de küresel hisse senedi piyasalarındaki güçlenme ve jeopolitik risk algısındaki iyileşmenin bu desteği törpüleyebileceğini dile getirdi.

Önümüzdeki dönemde piyasaların odağında ise Fed'in faiz politikası olacak. Goldman Sachs, ekonomik aktivitenin güçlü kalması ve enflasyonun beklenenden daha dirençli seyretmesi nedeniyle Fed'in piyasaların öngördüğünden daha şahin bir duruş sergileyebileceğini değerlendiriyor.

Buna rağmen banka, ekonomik verilerde veya küresel risk iştahında belirgin bir değişim yaşanmadığı sürece doların geniş ölçüde mevcut bant içinde hareket etmeyi sürdüreceğini ve bunun carry trade işlemleri için elverişli bir ortam yaratacağını öngörüyor.

"YÜKSELİŞ DAHA DA HIZLANABİLİR"

Dolarda görülen yükseliş beklentileri, döviz kurlarında yükselişi de gündeme getirebilir. Bankacılık devlerinin mayıs ayı dolar/TL tahminleri şöyleydi:

EBC analistleri kısa vadede dolar/TL için 45,49 seviyesinin kritik eşik olduğunu söylerken, kurun 46 liranın üzerine yerleşmesi halinde yukarı yönlü hareketin daha da güçlenebileceğini öngördü.

HSBC enflasyon ve genişleyen cari açığa işaret ederek, yıl sonuna ilişkin dolar/TL kuru tahminini 48'den 50'ye revize etti.

Alman devi Commerzbanartan enflasyon ve para politikası duruşunu ele alarak dolar/TL kurunun yıl sonunda 55,0 seviyesine ulaşacağını öngördü.

ING analistleri ise dolar/TL'nin 1 ay içinde 46,30 seviyesine, 3 ay için 48,05 seviyesine, 6 ayda 51,20 seviyesine ve 12 ayda ise 56,30 seviyesine ulaşabileceğini bildirdi.

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketinde ise dolar/TL beklentisi 51,23 TL'den 51,57 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki 53,62 TL'den 54,69 TL'ye çıktı.

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