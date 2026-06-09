Küresel piyasaların ve yurt içi yatırımcıların gözü kulağı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Beklentileri aşan enflasyon verileri ve Orta Doğu merkezli jeopolitik gerilimlerin gölgesinde toplanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) öncesi küresel devler tahminlerini paylaştı. Yabancı kurumların yayımladığı analizlerde genel beklenti politika faizinin sabit tutulacağı yönünde ağırlık kazanırken, enflasyondaki yapışkanlık ve rezervler üzerindeki baskılar nedeniyle faiz artırımı ihtimaline de dikkat çekiliyor.

BOFA: ENFLASYONDA YAPIŞKANLIK SÜRÜYOR

Bank of America (BofA), TCMB'nin bu haftaki toplantısında değişikliğe gitmeyeceğini öngören kurumların başında geliyor. BofA Ekonomisti Hande Küçük tarafından hazırlanan raporda, çekirdek enflasyondaki baskıların sürdüğü ve manşet enflasyonun yüzde 32,6 seviyesine tırmandığı vurgulandı. İç talepteki yavaşlama sinyallerine rağmen enflasyon katılımının devam ettiğini belirten Küçük, "Enflasyon beklentileri yüksek ve Merkez Bankası'nın hedeflerinin oldukça üzerinde seyrediyor. Bu tablo, sıkı para politikasının devamını zorunlu kılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, mevcut verilerin şu anki duruşu desteklediğini belirterek, baz senaryosunda bir haftalık repo faizi tahminini yüzde 37, yıl sonu enflasyon beklentisini ise yüzde 30 olarak korudu. 2026 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 2,8'de sabit bırakıldı. Öte yandan raporda, enflasyonun hedeflerin üzerinde kalması ve rezervler üzerindeki baskılar göz önüne alındığında, politika faizinin yüzde 40'a yükseltilme ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

GARANTİ BBVA'DAN YÜZDE 40 BEKLENTİSİ

Yabancı kurumların "pas" beklentisine karşın, Garanti BBVA analistleri farklı bir tablo çiziyor. Analistler, Orta Doğu'da artan jeopolitik tansiyonun getirdiği riskler nedeniyle TCMB'nin bu hafta proaktif bir adım atarak politika faizini yüzde 37'den yüzde 40'a çıkarabileceği tahminini piyasayla paylaştı.

MORGAN STANLEY: TCMB SABIRLI DAVRANABİLİR

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley de TCMB'nin faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını ve sıkılaştırıcı duruşunu yinelemesini bekliyor. Ekonomistler Georgi Deyanov ve Arnav Gupta imzalı raporda, nisan ayından bu yana ekonomik aktivitenin ivme kaybettiği, birinci çeyrekte özel tüketimin yatay seyrettiği ve ihracatta daralma yaşandığı belirtildi.

Analistler, "Piyasa konsensüsü faizlerin yüzde 37'de sabit kalacağı yönünde olsa da, yüzde 40'a doğru yapılacak bir hamlenin Merkez Bankası'na enflasyon yönetimi konusunda ekstra esneklik sağlayabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Kurumun uzun vadeli projeksiyonlarında ise manşet enflasyonun 2026'nın son çeyreğinde düşüşe geçmesiyle TCMB'nin 200 baz puanlık bir indirimle faizi yüzde 35'e çekeceği, 2027 yılı sonuna kadar ise kademeli olarak yüzde 27,50 seviyesine inileceği öngörülüyor.

GOLDMAN: FAİZ ARTIŞI YERİNE KREDİ SINIRLANDIRMASI

Goldman Sachs analistleri ise yayımladıkları son notta TCMB'nin bu haftayı "pas geçerek" değerlendireceğini ifade etti. Kurumun analizine göre Merkez Bankası, finansal koşulları sıkılaştırmak için doğrudan faiz artırımına gitmek yerine kredi büyümesini baskılayıcı makroihtiyati tedbirleri ve düzenleyici sınırlamaları kullanmayı tercih edecek. Raporda, "Mevcut tabloda yalnızca çok ciddi bir dolarizasyon baskısının Merkez Bankası'nı yeni bir faiz artışına zorlayabileceğini düşünüyoruz" tespiti dikkat çekti.