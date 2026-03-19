Fed'in Mart toplantısından çıkan mesajlar piyasada gevşeme beklentilerinin ileri tarihe atılmasına neden oldu.

Morgan Stanley, Goldman Sachs gibi büyük kurumların izinden giderek Fed’den beklediği ilk faiz indirimi tahminini Haziran’dan Eylül ayına çekti.

Revizyonun ana gerekçesi, Fed’in Orta Doğu’daki çatışmalar kaynaklı artan "belirsizlik" vurgusu oldu.

Fed yetkilileri, Orta Doğu’daki savaşın yol açtığı belirsizliğin arttığını kabul ederken, faiz oranlarını değiştirmedi ve bu yıl içinde bir faiz indirimi beklentisini korudu. Banka, faizleri yüzde 3,50-yüzde 3,75 aralığında tutma kararını 1’e karşı 11 oy ile aldı.

Stephen Miran, çeyrek puanlık bir indirim çağrısında bulunarak karara muhalefet etti. Karar ile birlikte yayımlanan açıklamada yetkililer, ocak ayı metninde yer alan işgücü piyasasının istikrar belirtileri gösterdiği yönündeki ifadeleri bu metinden çıkardı.

Bunun yerine, işsizlik oranının “son aylarda çok az değiştiğini” söylediler. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yetkilileri ayrıca, Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle ekonomide karşılaştıkları belirsizliği vurguladılar.

Kararın açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Fed Başkanı Jerome Powell, çatışma ortamı için “Ekonomi üzerindeki olası etkilerin kapsamını ve süresini bilmek için henüz çok erken. Gerçekten vurgulamak istediğim şey, bunu kimsenin bilmediği” ifadelerini kullandı.

Powell faiz indirimlerine yeniden başlanabilmesi için yetkililerin enflasyonun, özellikle de gümrük vergileriyle tırmanan mal enflasyonunun düşürülmesinde ilerleme görmesi gerektiğini vurguladı.

Powell, Fed’in kararını açıklamasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Eğer bu ilerlemeyi görmezsek, faiz indirimi de olmayacak” dedi. Karar ile birlikte açıklanan ekonomik tahminlerde yetkililer, 2026 yılı için tek faiz indiri tahminlerini korudular. Enflasyon tahminlerini yüzde 2,4’ten yüzde 2,7’ye yükselten yetkililer, dalgalı gıda ve enerji kategorilerini hariç tutan çekirdek enflasyonun da yüzde 2,7’ye yükseleceğini öngördüler.