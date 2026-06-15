Asya'nın en önemli finans merkezlerinden biri olan Singapur, gözünü küresel altın piyasasının liderliğine dikti. Singapur'un bu adımı, altın ticaretini daha ucuz, daha güvenli ve daha erişilebilir hale getireceği için uzun vadede altın fiyatlarının üzerinde yukarı yönlü bir rüzgar yaratması bekleniyor.

LONDRA VE NEW YORK'A YENİ BİR ALTERNETİF

Londra ve New York gibi geleneksel devlere güçlü bir alternatif yaratmak isteyen Singapur, değerli metal ticaretini baştan aşağı değiştirecek büyük bir projeyi hayata geçiriyor. Singapur Borsası (SGX) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2026 yılının sonuna kadar büyük ölçekli altın ticareti için özel bir takas sistemi kurulması planlanıyor.

KÜRESEL FİNANSIN DEVLERİ SİNGAPUR'DA BULUŞUYOR

Singapur'un bu stratejik hamlesine, dünya altın piyasasını elinde tutan en büyük oyuncular da tam destek veriyor. Yeni kurulacak bu dijital finans ağına J.P. Morgan, Deutsche Bank ve Singapur merkezli DBS'in de aralarında bulunduğu 6 dev küresel banka katılıyor. Bu dev ortaklık, milyarlarca dolar değerindeki altın trafiğinin Singapur üzerinden akmasını sağlayacak.

ARACISIZ DOĞRUDAN VE HIZLI TAKAS

Sistemin en dikkat çekici özelliği, bankalar arasındaki ticareti tamamen "aracısız" hale getirmesi. Mevcut sistemlerde iki büyük kurum kendi arasında altın ticareti yaptığında, işlemlerin güvenliği ve paranın aktarılması için merkezi bir onay makamına ihtiyaç duyuluyordu. Singapur'un kuracağı bu yeni modelde ise katılımcı bankalar, arada üçüncü bir kurum olmadan, doğrudan birbirleriyle altın ve nakit transferi gerçekleştirebilecek. Bu durum, devasa işlem maliyetlerini düşürürken operasyonel hızı da maksimuma çıkaracak.

GELECEĞİN FİNANS ÜRÜNLERİ

Projenin gidişatına yönelik açıklamalarda bulunan Singapur Başbakan Yardımcısı ve Merkez Bankası Başkanı Gan Kim Yong, ülkenin bu alanda stratejik bir hazırlık içinde olduğunu vurguladı. Yong, Singapur'un sadece bir takas sistemi kurmakla kalmadığını fiziki teslimat garantili vadeli işlem sözleşmeleri gibi altına dayalı gelişmiş sermaye piyasası ürünlerinin geliştirilmesinde de çok ciddi bir ilerleme kaydettiklerini ifade etti.