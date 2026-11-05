Fransa bankacılık sektörü, son yılların en büyük siber saldırılarından biriyle sarsıldı. Ülkenin önde gelen finans kuruluşlarından Credit Mutuel Arkea, organize bir siber suç şebekesinin hedefi oldu ve bankanın hesaplarından tam 118 milyon euro (yaklaşık 132,5 milyon dolar) çalındı.

Fransız basınından Le Telegramme gazetesinin kamuoyuna duyurduğu olayın ardından güvenlik birimleri ve mali denetim organları alarma geçti. Elde edilen ilk bilgilere göre, kurumun güvenlik duvarlarını aşmayı başaran siber korsanlar, doğrudan banka rezervlerini hedef aldı ve ele geçirdikleri devasa kaynağı hızla izini kaybettirmek amacıyla kripto para borsalarıyla bağlantılı çok sayıda farklı hesaba aktardı.

MÜŞTERİLER DERİN BİR NEFES ALDI

Saldırının boyutlarının ortaya çıkmasıyla birlikte piyasalarda ve müşteri nezdinde oluşan endişeleri gidermek isteyen Credit Mutuel Arkea yönetimi acil bir açıklama yaptı. Banka yetkilileri, çalınan tutarın tamamen kurumun kendi fonlarından kaynaklandığını vurgulayarak müşterilerin bireysel mevduatlarının ya da hesaplarının herhangi bir finansal kayba uğramayacağının altını çizdi.

Yaşanan kriz doğrudan bir para kaybına yol açmasa da operasyonel süreçleri derinden etkiledi; siber güvenlik protokollerinin devreye girmesiyle birlikte kurumun dijital altyapısında ve özellikle mobil bankacılık kanallarında sunulan birçok temel işlem geçici süreliğine devre dışı kaldı.

Yetkililer, çalınan varlıkların kripto para transfer ağlarındaki hareketlerini incelemeye devam ederken sistemlerin tam kapasiteyle ve güvenli bir biçimde yeniden devreye alınması için çalışmalar sürüyor.