Sorun yalnızca Hoover Barajı’yla sınırlı değil. Colorado Nehri’nin yukarısındaki Lake Powell ve Glen Canyon Barajı da düşük su seviyeleriyle karşı karşıya. İki büyük rezervuardaki gerileme, milyonlarca kişinin su ihtiyacını karşılayan ve bölgeye elektrik sağlayan sistem üzerindeki baskıyı artırıyor.

KRİTİK EŞİĞE YAKLAŞTI

Lake Mead için yaklaşık 315,5 metre seviyesi önemli bir sınır olarak görülüyor. Su bu noktaya kadar gerilerse Hoover Barajı’ndaki 17 türbinin 12’si mevcut koşullarda çalışamayabilir. Böyle bir durumda barajın elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 70 azalabileceği belirtiliyor.

Son ölçümün 317,1 metre olması, gölü bu kritik seviyeden yalnızca yaklaşık 1,6 metre ayırıyor. Baraj tamamen durma noktasına gelmese bile su seviyesindeki her düşüş elektrik üretimini biraz daha aşağı çekiyor.

KURAKLIK VE DÜŞÜK KAR ÖRTÜSÜ ETKİLİ

Colorado Nehri havzası uzun süredir kuraklıkla mücadele ediyor. 2026’da Rocky Dağları’ndaki kar örtüsünün düşük kalması da tabloyu ağırlaştırdı. Dağlardaki karların erimesiyle nehre ulaşması gereken suyun azalması, Lake Mead ve Lake Powell gibi büyük rezervuarların yeterince beslenmesini engelliyor.

Sorun yalnızca Hoover Barajı’yla da sınırlı değil. Colorado Nehri üzerindeki Lake Powell’da bulunan Glen Canyon Barajı da düşük su seviyesi nedeniyle yakından takip ediliyor.

ELEKTRİK ÜRETİMİ GİDEREK AZALIYOR

Hoover Barajı’nın elektrik üretiminin tamamen durması için Lake Mead’in yaklaşık 290 metre seviyesine kadar gerilemesi gerekiyor. Ancak asıl sorun bu noktaya ulaşmadan önce ortaya çıkıyor. Su azaldıkça barajın üretim kapasitesi düşüyor ve türbinlerin bir bölümü devre dışı kalma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Yetkililer bu nedenle Colorado Nehri’ndeki su seviyelerini yakından izliyor. Nehirden gelen su hem milyonlarca insanın ihtiyacını karşılıyor hem tarımda kullanılıyor hem de bölgedeki hidroelektrik santrallerinin çalışmasını sağlıyor. Hoover Barajı da normal koşullarda yaklaşık 1,3 milyon kişiye yetecek elektrik üretme kapasitesine sahip. Su seviyesindeki düşüşün devam etmesi, bölgeye sağlanan elektrik miktarının daha da azalması anlamına geliyor.