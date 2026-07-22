Yaklaşık yarım asır önce tamamen boşaltılan ada, o günden bu yana tayfunlar, deniz tuzu ve sert hava koşullarının etkisiyle yavaş yavaş doğaya teslim oluyor. Bir dönem okul, hastane, apartman ve sosyal yaşam alanlarıyla dolu olan yerleşimde artık yalnızca harabeye dönen yapılar ve sessizlik hakim.

DÜNYANIN EN YOĞUN NÜFUSLU YERLERİNDEN BİRİYDİ

Hashima'da kömür madenciliği 19. yüzyılın sonlarında başladı. Mitsubishi tarafından geliştirilen ada, deniz altındaki kömür yataklarının işletilmesiyle kısa sürede büyük bir sanayi merkezine dönüştü. En parlak döneminde yaklaşık 5 bin 200 kişinin yaşadığı yalnızca 6,3 hektarlık ada, kilometrekare başına düşen nüfusuyla dünyanın en yoğun yerleşimlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Ancak enerji sektöründe kömürün yerini petrol almaya başlamasıyla madenler ekonomik önemini kaybetti. 1974 yılında madenlerin kapanmasının ardından ada tamamen boşaltıldı ve sakinleri başka bölgelere taşındı.

TAYFUNLAR VE DENİZ BİNALARI YAVAŞ YAVAŞ YOK EDİYOR

Yaklaşık 50 yıldır bakımsız kalan Hashima'daki beton yapılar, şiddetli tayfunlar, dalgalar ve deniz suyunun aşındırıcı etkisi nedeniyle giderek daha fazla zarar görüyor. Bazı binalar tamamen çökerken, ayakta kalanların önemli bir kısmı da çökme riski taşıyor. Uzman ekipler, adadaki yapıların durumunu düzenli olarak inceleyerek tarihî mirası korumanın yollarını araştırıyor.

2009 yılında kontrollü şekilde ziyaretçilere açılan Hashima Adası, 2015'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Günümüzde yalnızca rehberli turlarla gezilebilen ada, hem Japonya'nın sanayileşme tarihini hem de zamanın ve doğanın beton yapılar üzerindeki etkisini gözler önüne seren en dikkat çekici yerlerden biri olarak kabul ediliyor.