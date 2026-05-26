İnşasına 2022 yılında başlanılan dev projenin, 2028 yılı civarında tamamlanması hedefleniyor. Yapı, Ningbo-Zhoushan yüksek hızlı demiryolu hattının en kritik bölümlerinden biri olarak görülüyor.

Yaklaşık 1488 metrelik ana açıklığa sahip olacak köprü, dünyanın en büyük çift katlı asma köprülerinden biri olacak. Üst bölümde altı şeritli otoyol bulunurken, alt katta çift hatlı yüksek hızlı tren sistemi yer alacak. Tamamlandığında Zhoushan takımadaları ilk kez doğrudan hızlı tren ağına bağlanmış olacak.

DEV GEMİLERİN ALTINDAN GEÇECEK

Köprü, dünyanın en yoğun deniz ticaret bölgelerinden biri üzerinde yükseliyor. Bu nedenle yapı, dev konteyner gemilerinin geçişine uygun şekilde tasarlandı. Köprünün denizden yüksekliğinin yaklaşık 66 metre olacağı belirtiliyor.

Projede kullanılan ana çelik kulelerin yüksekliği ise yaklaşık 294 metreye ulaşıyor. Açık denizdeki güçlü rüzgarlar ve tayfun riski nedeniyle köprüde özel aerodinamik denge sistemleri kullanıldığı ifade ediliyor.

MALİYETİ MİLYARLARCA DOLARI BULUYOR

Çin basınında yer alan bilgilere göre Ningbo-Zhoushan hızlı tren hattının toplam maliyetinin 40 milyar yuanı aştığı belirtiliyor. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 5,5 milyar dolara karşılık geliyor. Xihoumen Rail/Road Bridge ise projenin en pahalı ve teknik açıdan en karmaşık bölümlerinden biri olarak gösteriliyor.

Uzmanlara göre aynı yapı üzerinde hem ağır tren yükünün hem de yoğun araç trafiğinin taşınacak olması projeyi mühendislik açısından çok daha zor hale getiriyor. Bu nedenle titreşim kontrolü, rüzgar dayanımı ve deniz üstü montaj sistemleri için özel teknolojiler kullanılıyor.