Projenin temeli 2021 yılında atıldı ve inşaat çalışmaları aynı yıl başladı. Çalışmalar kapsamında deniz tabanına yüzlerce kazık temel yerleştirilirken, karada üretilen dev beton parçalar gemilerle sahaya taşınarak köprü ayaklarının üzerine monte ediliyor. İlk planlamada 2025 yılında tamamlanması hedeflenen proje, çeşitli gecikmeler nedeniyle birkaç kez ertelendi. 2026 itibarıyla projenin yaklaşık yüzde 52'sinin tamamlandığı açıklanırken, son resmi değerlendirmelerde açılış tarihinin 2027 yılına sarktığı belirtildi.

OKYANUSUN ÜZERİNDE 6,74 KİLOMETRELİK DEV BAĞLANTI

Tamamlandığında Maldivler'in en yoğun nüfuslu bölgesi olan Malé ile çevredeki gelişim bölgeleri arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak. Projede üç büyük köprü bölümü, derin ve sığ sularda uzanan viyadükler ile kara yolu bağlantıları yer alıyor. Yetkililer, özellikle sanayi ve lojistik merkezi olarak geliştirilen Thilafushi Adası'nın projeden büyük fayda sağlayacağını belirtiyor.

Bugün adalar arasındaki ulaşım büyük ölçüde teknelerle sağlanırken, köprünün tamamlanmasıyla birlikte araç trafiği doğrudan gerçekleştirilebilecek. Projenin, başkentteki yoğunluğu azaltması ve yeni yerleşim alanlarının gelişimini hızlandırması bekleniyor.

500 MİLYON DOLARLIK DEV YATIRIM

Greater Malé Connectivity Project'in toplam maliyetinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Finansmanın 100 milyon dolarlık kısmı hibe olarak sağlanırken, 400 milyon dolarlık bölüm kredi desteğiyle karşılanıyor. Bu rakam, projeyi Maldivler tarihindeki en pahalı altyapı yatırımlarından biri haline getiriyor.

Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından yalnızca ulaşımı kolaylaştırmayacağını, aynı zamanda ekonomik faaliyetleri artırarak yeni sanayi, ticaret ve konut bölgelerinin önünü açacağını ifade ediyor. Okyanus üzerinde yükselen bu dev bağlantının, Maldivler'in gelecekteki büyümesinde kritik rol oynaması bekleniyor.