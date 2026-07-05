İlk bakışta dev bir dalganın aniden taş kesilmiş hali gibi görünen oluşum, aslında insan eliyle yapılmadı. Bilim insanlarına göre Wave Rock'ın temelini oluşturan granit kütlesi yaklaşık 2,7 milyar yıl önce meydana geldi. Kaya, milyonlarca yıl boyunca rüzgar, yağmur ve kimyasal aşınmanın etkisiyle bugünkü kıvrımlı şeklini aldı.

RÜZGAR VE SU BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRDİ

Jeologlar, oluşumun en dikkat çekici bölümünün yer altındaki kimyasal ayrışma süreciyle başladığını belirtiyor. Yer altı suları granitin alt bölümünü zamanla aşındırırken, daha sonra çevredeki yumuşak kayaçların erozyonla uzaklaşması sonucu içe kıvrılan dev kaya yüzeyi ortaya çıktı. Bugün görülen dalga görünümü de bu uzun jeolojik sürecin ürünü olarak kabul ediliyor.

Kayadaki kırmızı, turuncu, sarı ve gri renk şeritleri ise yağmur sularının granit içerisindeki mineralleri çözerek yüzeye taşımasıyla oluşuyor. Demir mineralleri ve karbonatların zamanla bıraktığı izler, Wave Rock'a kendine özgü renklerini kazandırıyor.

HER YIL YÜZ BİNLERCE KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Wave Rock, Perth kentinin yaklaşık 340 kilometre doğusunda yer alıyor ve her yıl 100 binden fazla turist tarafından ziyaret ediliyor. Bölge, yalnızca jeolojik yapısıyla değil, aynı zamanda Avustralya'nın yerli Noongar halkı için taşıdığı kültürel ve manevi önemle de öne çıkıyor. Yerli topluluklar bu oluşumu Katter Kich adıyla biliyor ve kutsal kabul ediyor.