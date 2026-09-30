Uzun yıllardır yüksek maliyet ve finansman sorunları nedeniyle ilerlemekte zorlanan proje, Güney Kore'nin ABD'de yapmayı planladığı yatırımlarla yeniden hareketlendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da desteklediği proje için milyarlarca dolarlık finansman sağlanması üzerinde duruluyor. Yatırım hayata geçerse Alaska'dan çıkarılan doğal gazın özellikle Asya pazarına gönderilmesi planlanıyor.

1.300 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Boru hattı, Alaska'nın kuzeyindeki North Slope bölgesinden başlayarak güneydeki Nikiski'ye kadar uzanacak. Yaklaşık 1.300 kilometre uzunluğundaki hatla taşınan doğal gaz, kıyıda sıvılaştırılacak ve tankerlerle başta Asya olmak üzere farklı pazarlara gönderilecek.

Sistemin günde yaklaşık 3,9 milyar fit küp doğal gaz taşıması planlanıyor. Proje tamamen faaliyete geçtiğinde ise yılda yaklaşık 20 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretilebilecek.

Proje iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada boru hattı inşa edilerek doğal gaz Alaska'daki tüketicilere ulaştırılacak. İkinci aşamada Nikiski'deki sıvılaştırma ve ihracat tesisleri tamamlanacak. Böylece Alaska'nın kuzeyindeki büyük doğal gaz rezervlerinin dış pazarlara taşınmasının önü açılacak.

İLK SEVKİYAT İÇİN 2031 HEDEFLENİYOR

Alaska LNG uzun yıllardır gündemde olmasına rağmen yüksek maliyet ve finansman sorunları nedeniyle bugüne kadar istenen hızda ilerleyemedi. Güncel hesaplamalara göre projenin tamamının maliyeti 44,5 milyar ile 54,5 milyar dolar arasında değişebilir. Sadece boru hattının maliyetinin ise 13,2 ila 16,9 milyar dolar arasında olması bekleniyor.

Projeye Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Avrupa'dan şirketlerin ilgi gösterdiği belirtiliyor. Şimdiye kadar yılda yaklaşık 13 milyon ton LNG için ön anlaşmalar yapıldı. Ancak projenin finansmanının kesinleşmesi için bazı anlaşmaların bağlayıcı sözleşmelere dönüşmesi gerekiyor.

Planlanan takvim değişmezse boru hattıyla ilgili nihai yatırım kararının bu yıl, LNG tesisine ilişkin kararın ise 2027'de alınması hedefleniyor. İlk LNG sevkiyatlarının 2031'de başlaması planlanıyor. Ancak 50 milyar doları aşabilecek maliyet nedeniyle projenin ekonomik olarak ne kadar kazançlı olacağı hâlâ tartışılıyor.