Projenin en dikkat çekici bölümlerinden biri, okyanusun içine yerleştirilen 1.025 metre uzunluğundaki deniz altı boru hattı oldu. Sisteme bağlı beş ayrı toplama kulesi, deniz suyunu çekerek kıyıdaki tesise yönlendirecek. Tesis tam kapasiteye ulaştığında günde yaklaşık 86,4 milyon litre su üretme potansiyeline sahip olacak.

Denizden çekilen suyun çevre üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla özel filtreleme ve düşük hızlı emiş teknolojilerinin kullanıldığı belirtiliyor. Böylece deniz canlılarının sisteme çekilme riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

DEV BORU HATTI OKYANUSUN ALTINA YERLEŞTİRİLDİ

Pasifik kıyısında kurulan sistemin merkezinde, deniz tabanına yerleştirilmiş 1 kilometreden uzun bir boru hattı bulunuyor. Beş toplama kulesi sayesinde su farklı noktalardan çekilerek tesise ulaştırılacak.

Uzmanlar, bu tür projelerin özellikle yağışların yetersiz kaldığı bölgelerde alternatif su kaynakları oluşturmak açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. Şili son yıllarda uzun süreli kuraklık dönemleriyle mücadele eden ülkeler arasında gösteriliyor.

Projeyi yürüten şirketin açıkladığı takvime göre tesisin ilk aşamasının 2027 yılında devreye alınması planlanıyor. Sistem tam kapasiteye ulaştığında Pasifik Okyanusu'ndan çekilen deniz suyunun arıtılarak günde yaklaşık 86,4 milyon litre içme suyuna dönüştürülmesi hedefleniyor.

Denizden çekilen su daha sonra arıtma tesislerinde işlenerek kullanılabilir hale getirilecek. Böylece yer altı ve yüzey su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması amaçlanıyor.

GÜNDE 86,4 MİLYON LİTRE SU HEDEFİ

Yetkililere göre tesisin tam kapasite çalışması halinde günlük üretim miktarı 86,4 milyon litreye ulaşabilecek. Bu miktarın yüz binlerce kişinin günlük su ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu belirtiliyor.

Dünya genelinde su stresi yaşayan birçok ülke deniz suyunun arıtılmasına yönelik yatırımlarını artırırken, Şili'deki proje de ölçeği ve deniz altındaki altyapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle 1.025 metrelik boru hattı ve beş toplama kulesinden oluşan sistem, projenin en dikkat çekici unsurları arasında gösteriliyor.