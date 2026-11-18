

Queensland eyaletindeki Gold Coast kentinde yürütülecek çalışma, özellikle Southport bölgesinin gelecekteki altyapı ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Yaklaşık 1,4 kilometre uzunluğunda yeni bir yer altı tüneli açılacak. Projenin en dikkat çekici aşaması ise kanalizasyon borusunun karayoluyla değil, su üzerinden taşınması olacak.

DEV BORU SUYUN ÜZERİNDE TAŞINACAK

Proje kapsamında kullanılacak büyük çaplı boru, çalışma alanından farklı bir noktada hazırlanacak. Daha sonra özel ekipmanlar yardımıyla su üzerinde yüzdürülerek yerleştirileceği bölgeye getirilecek.

Bu yöntem sayesinde uzun boru parçalarının yoğun şehir trafiğinin bulunduğu yollardan taşınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Özellikle büyük ve ağır altyapı malzemelerinin dar sokaklardan geçirilmesi sırasında yaşanabilecek sorunların azaltılması amaçlanıyor.

Borunun taşınmasının ardından yer altındaki tünele indirilmesi için özel bir çalışma yürütülecek. Yaklaşık 30 metre derinlikte gerçekleştirilecek işlemler sırasında gelişmiş tünel açma ve boru yerleştirme ekipmanlarından yararlanılması planlanıyor.

AVUSTRALYA'NIN EN BÜYÜK TÜNELLERİNDEN BİRİ OLACAK

Gold Coast Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre yeni tünel, yaklaşık 1,5 metre çapında olacak. Bu özelliğiyle Avustralya'da aynı yöntemle inşa edilen en büyük tünellerden biri olarak gösteriliyor.

Çalışmalar, Southport'taki Broadwater Parklands bölgesinde gerçekleştirilecek. Borunun tamamı Doug Jennings Park'ta birleştirilecek ve Broadwater üzerinden yüzdürülerek inşaat alanına ulaştırılacak.

58 milyon Avustralya dolarlık yatırımın ilk aşamasında, yaklaşık 1,5 kilometrelik eski kanalizasyon hattı yenilenecek. Projenin bu bölümünün yaklaşık bir yıl sürmesi bekleniyor.

Yenileme çalışmalarında, 1970'li ve 1980'li yıllarda döşenen ve kullanım ömrü ilerleyen borular değiştirilecek. Böylece 600 binden fazla kişiye ve işletmeye hizmet veren kanalizasyon ağının daha güvenilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

PARKLARIN ALTINDA ÇALIŞACAKLAR

İnşaat sırasında parkların ve çevredeki yolların mümkün olduğunca az etkilenmesi için kazısız tünel açma teknolojisinden yararlanılacak. Bu sayede geniş alanların kazılarak açılmasına gerek kalmadan yeni borular yer altına yerleştirilebilecek.

Çalışmaların başlamasıyla bölgede geçici trafik düzenlemeleri, inşaat gürültüsü ve bazı alanlarda erişim kısıtlamaları yaşanabilecek. Belediye, gürültüyü azaltmak için gerekli noktalarda ses bariyerleri kullanılacağını bildirdi.

18 Kasım 2026'da duyurulan projenin ilk aşamasının bir sonraki hafta başlaması planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında bütün kalıcı altyapı yer altında kalacak ve inşaattan etkilenen park alanları yeniden düzenlenerek halkın kullanımına açılacak.