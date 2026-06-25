Uydu verilerine göre Saint Lawrence ve Nunivak adaları çevresinde buz tabakası parçalanmaya başladı. Rüzgar ve deniz akıntılarının etkisiyle hareket eden buz parçaları, bahar aylarında görülen doğal çözülme sürecinin hız kazandığını gösteriyor.

BUZLAR DENİZ YAŞAMI İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Bering Denizi'nde oluşan mevsimsel deniz buzları yalnızca okyanus yüzeyini kaplamakla kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki ekosistemin temelini oluşturuyor. Buzların altında gelişen algler; balıklar, kabuklular, deniz kuşları ve deniz memelileri için önemli bir besin kaynağı sağlıyor.

Buz örtüsünün çözülme zamanı ve hızı değiştiğinde besin zinciri de bundan etkilenebiliyor. Araştırmacılar, bu durumun özellikle balık popülasyonları ile fok ve mors gibi türlerin yaşam alanlarını değiştirebildiğine dikkat çekiyor.

UYDULAR ÇÖZÜLME SÜRECİNİ YAKINDAN İZLİYOR

NASA'nın kullandığı uydu sistemleri, deniz buzlarının hareketini ve mevsimsel değişimini düzenli olarak takip ediyor. Elde edilen görüntüler, buzların hangi bölgelerde parçalandığını ve akıntılarla nasıl taşındığını ortaya koyuyor.

Bilim insanları, Bering Denizi'ndeki buz örtüsünü uzun yıllardır izleyerek mevsimsel değişimleri kayıt altına alıyor. Bu gözlemler, Arktik'te yaşanan çevresel değişimlerin anlaşılması ve gelecekteki olası etkilerin değerlendirilmesi açısından önemli veriler sunuyor.