"Kıyamet Buzulu" olarak da bilinen Thwaites, Batı Antarktika'da bulunuyor. Araştırmacılar geçmiş sismik kayıtları yeniden inceleyerek 2010-2023 arasında 362 sismik olay belirledi. Bunların 245'i buzulun denizle buluştuğu kesimde yoğunlaştı.

245 SARSINTI BUZULUN UCUNDA TOPLANDI

Araştırmaya göre Thwaites çevresinde belirlenen olayların büyük bölümünün klasik tektonik depremlerden farklı olduğu düşünülüyor. Dev buz parçalarının buzuldan kopmasının ardından devrilmesi ve ana buz kütlesine çarpması, sismik istasyonların algılayabileceği güçlü titreşimler oluşturabiliyor.

Sismik hareketliliğin en yoğun olduğu dönem 2018-2020 yılları arasında kaydedildi. Bu dönem aynı zamanda Thwaites'in denize uzanan buz dilinin hızlandığı dönemle örtüştü. Araştırmacılar, okyanus koşullarının bu süreçte rol oynayabileceğini ancak mekanizmanın henüz tam olarak açıklanamadığını belirtiyor.

BUZULUN ALTINDA YENİ BULGULAR ELDE EDİLDİ

Thwaites üzerindeki çalışmalar 2026'da da devam etti. Nisan ayında yayımlanan geniş ölçekli sismik araştırmada buzulun altında sert kaya sırtları, tortul havzalar ve yaygın yer altı suyu tespit edildi. Araştırmacılar ayrıca onlarca metre kalınlığa ulaşan, suya doymuş gözenekli tortullarla bağlantılı aktif bir buzul altı gölünün önceki tahminlerden daha fazla su barındırdığını belirledi.

Temmuz 2026'da yayımlanan başka bir araştırma da Thwaites'in kütle kaybının yalnızca sıcak okyanus suyunun buzu alttan eritmesine bağlı olmadığını ortaya koydu. Bulgular, okyanus kaynaklı erime ortadan kalksa bile buzulun belirli koşullarda kütle kaybetmeye devam edebileceğini gösteriyor.