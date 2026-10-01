Antarktika’nın yüzeyinde dev buz tabakaları görülürken, kilometrelerce aşağıda sıvı halde su barındıran göller yer alıyor. Buzun altında kalan bu göller, kıtanın görünmeyen su sisteminin bir parçasını oluşturuyor.

BUZUN ALTINDA YÜZLERCE GÖL BULUNUYOR

Antarktika buz tabakasının altında yüzlerce buzul altı gölü tespit edildi. Kalın buz örtüsü nedeniyle doğrudan görülemeyen bu göller, kıtanın farklı noktalarında buz tabakasının altında bulunuyor.

En bilinen örneklerden biri Vostok Gölü. Göl, yaklaşık 4 kilometre kalınlığındaki buz tabakasının altında yer alıyor. Üzerindeki dev buz kütlesine rağmen göldeki su sıvı halde bulunuyor.

VOSTOK GÖLÜ YÜZEYDEN İZOLE KALDI

Vostok Gölü’nün üzerindeki kalın buz tabakası, gölün yüzey dünyasından uzun süre ayrı kalmasına neden oldu. Bu nedenle gölün altında oluşan koşullar, Antarktika’daki buzul altı ortamların incelenmesi açısından dikkatle takip ediliyor.

BUZUN ALTINDAKİ SU NASIL SIVI KALIYOR?

Buz tabakasının oluşturduğu basınç ve Dünya’nın iç kısmından gelen jeotermal ısı, buzul altındaki suyun sıvı halde kalmasına katkı sağlıyor. Böylece yüzeyde son derece düşük sıcaklıklar görülmesine rağmen kilometrelerce aşağıda sıvı su bulunabiliyor.

BUZUN ALTINDA GİZLİ BİR SU SİSTEMİ VAR

Antarktika’daki buzul altı gölleri yalnızca birbirinden tamamen bağımsız su kütlelerinden oluşmuyor. Bazı göller arasında buzun altından su hareketleri gerçekleşebiliyor ve bu süreçler buz tabakasının davranışı üzerinde de etkili olabiliyor.