New York'taki Alfred Üniversitesi tarafından geliştirilen beton bloklar, Long Island Sound olarak bilinen deniz bölgesinde test ediliyor. Araştırmacılar, geleneksel betonlarda kullanılan bazı mineral katkıların yerine öğütülmüş atık cam kullanarak tuzlu suya daha dayanıklı bir yapı malzemesi elde etmeyi amaçlıyor.

ATIK CAMLARI BETONUN İÇİNE KARIŞTIRDILAR

Alfred Üniversitesi araştırmacıları, New York Eyaleti Çevre Koruma Departmanı ve Silica-X şirketiyle iş birliği yaparak yeni bir beton karışımı hazırladı.

Bu yöntemde geri dönüşümden elde edilen camlar çok ince parçacıklara ayrılıyor. Ardından beton üretiminde kullanılan karışıma eklenerek geleneksel mineral katkıların bir bölümünün yerini alıyor.

Hazırlanan özel karışım, yaklaşık 1,2 metre büyüklüğündeki beton blokların üretiminde kullanıldı. Bloklar daha sonra gerçek deniz koşullarındaki dayanıklılıklarının incelenmesi için Long Island Sound'un sularına bırakıldı.

Araştırmacılar, tuzlu suyun ve deniz ortamının beton üzerindeki etkilerini uzun süre boyunca takip edecek. Böylece yeni malzemenin zaman içinde nasıl değiştiği ve geleneksel deniz betonlarına göre ne kadar dayanıklı olduğu anlaşılacak.

2 BİN YILLIK DAYANIKLILIĞIN SIRRINI ARAŞTIRIYORLAR

Projenin en dikkat çekici yönü, yaklaşık 2 bin yıldır deniz suyuna dayanabilen antik liman yapılarından ilham alınması oldu.

Araştırmacılar, geçmişte kullanılan bazı beton karışımlarının deniz suyuyla temas ettiğinde uzun süre dayanıklılığını koruyabilmesinden hareketle modern bir alternatif geliştirmeye çalışıyor.

Geleneksel beton yapılar, tuzlu suyun etkisiyle zaman içinde aşınabiliyor ve onarım gerektirebiliyor. Yeni geliştirilen cam katkılı betonun ise bu süreci yavaşlatması ve kıyı yapılarının kullanım ömrünü uzatması hedefleniyor.

DENİZİN DİBİNDE İKİ YIL BOYUNCA İNCELENECEK

New York Eyaleti Çevre Koruma Fonu tarafından 4 milyon doların üzerinde destek sağlanan proje kapsamında beton bloklar iki yıl boyunca deniz ortamında takip edilecek.

Araştırmacılar yalnızca betonun fiziksel dayanıklılığını değil, deniz canlılarıyla etkileşimini de inceleyecek. Blokların yüzeyinde deniz yaşamının gelişip gelişmediği ve çevredeki ekosisteme nasıl etki ettiği değerlendirilecek.

Deneylerden olumlu sonuç alınması halinde geri dönüştürülmüş cam katkılı betonun dalgakıranlarda, limanlarda ve kıyı koruma duvarlarında kullanılması gündeme gelebilecek.

Proje aynı zamanda çöpe atılan camların yeniden değerlendirilmesini ve beton üretiminde kullanılan bazı hammaddelere duyulan ihtiyacın azaltılmasını amaçlıyor. Böylece hem atık miktarının düşürülmesi hem de daha uzun ömürlü kıyı yapılarının geliştirilmesi hedefleniyor.