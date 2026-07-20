Türkiye’ye Balkanlar üzerinden giriş yaptığı ifade edilen çekirgelerin, Marmara genelindeki varlığını sürdürdüğü bildirildi. Edirne, İstanbul ve Kocaeli’nin ardından Bursa’da da görülen çekirgeler, evlerin balkonlarına, bahçelerine ve duvarlarına konarken kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Büyük boyutları nedeniyle tedirginlik yaratan çekirgeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak isteyen bazı vatandaşlar ise çeşitli yöntemlere başvurdu. Bir vatandaşın, beyaz sirke ile suyu karıştırarak hazırladığı karışımı balkon ve pencere önlerine dökerek çekirgeleri uzaklaştırmaya çalıştığı anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştığı görüldü.

Dev çekirgelerin Bursa’da farklı noktalarda görüntülendiği anlar, sosyal medyada geniş ilgi gördü.