İngiltere’nin Nottinghamshire bölgesinde yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren ve kendine özgü "çikolata pizzalarıyla" tanınan Gourmet Chocolate Pizza Co, sektörün en yoğun olduğu Paskalya dönemi öncesinde sürpriz bir kararla faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

2007 yılında kurulan ve Belçika çikolatasından ürettiği el yapımı hediyelik ürünlerle sadık bir müşteri kitlesi edinen butik üretici, internet sitesi üzerinden yayımladığı mesajla yıllardır süregelen ticari yolculuğunu noktaladığını doğruladı. Şirketin resmi tasfiye süreci için alacaklıların 12 Mart Perşembe günü bir araya gelmesi ve bir tasfiye memurunun atanması bekleniyor.

VARLIKLARI CİDDİ ORANDA AZALDI

Maddi varlıkları 2024 yılından 2025 yılına kadar yaklaşık 34 bin sterlin azalarak 125 bin sterline gerileyen şirketin, çalışan sayısında da kademeli bir düşüş yaşandığı gözlendi. En parlak döneminde 30’dan fazla personeli istihdam eden işletme, son yıllarda bu sayıyı 18’e kadar düşürmüştü.

Sosyal medyada aktifliğini sürdüren firmanın aniden kepenk indirmesi üzerine bazı müşterilerin siparişlerini teslim alamadıkları yönünde şikayetler bildirdiği öğrenildi.