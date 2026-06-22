Ukrayna kuvvetleri, Rusya'nın en çok kullandığı füzelerin birçoğuna parça tedarik bir çip fabrikasını vurdu.

22 Haziran sabahı düzenlenen saldırı sonucunda Voronej kentindeki fabrikada yangın meydana geldi.

Rus kaynakları da Ukrayna'nın söz konusu saldırıda İngiliz yapımı Storm Shadow seyir füzeleri kullandığını öne sürdü. Kanal, olay yerindeki yangına ait çok sayıda fotoğraf ve video kaydı yayımladı.

Kısa adı VZPP-S olan Voronej Yarı İletken Cihazlar Fabrikası, Rusya'nın önde gelen çip, entegre mikroçip ve güç modülü üreticileri arasında yer alıyor.

Birçok ülkenin yaptırım listesinde bulunan bu tesisin, Rus ordusunun en az üç kritik silah sistemi için parça ürettiği biliniyor.

RUSYA'NIN FÜZE FABRİKASIYDI

Fabrikanın, Kh-101 seyir füzesinin "UVK-208" kontrol ünitesinde kullanılan transistör düzeneklerini sağladığı belirtiliyor.

Tesis ayrıca, İskender-K sistemine ait 9M727 seyir füzesinin araç içi bilgisayarı için yarı iletken dizilimler üretiyor.

Bunun yanı sıra Pantsir-S1 hava savunma sisteminin TVK-2 kanalı için diyot ve transistör düzenekleri temin ediyor.

Uzmanlar, bu tür mikroçiplerin, küresel yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın dışarıdan tedarik etmekte en çok zorlandığı parçalar arasında yer aldığını vurguladı.

Doğrudan bir bileşen fabrikasının vurulmasının, aynı anda birden fazla askeri üretim hattını yavaşlatmayı amaçlıyor. Fabrikanın vurulması Rusya için ağır bir darbe oldu.