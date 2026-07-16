Küresel yarı iletken pazarının lider aktörlerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üretim ağını genişletme kararı aldı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD operasyonlarına 100 milyar dolar tutarında ilave yatırım gerçekleştirileceği bildirildi.

ARİZONA'DA ÜRETİM TESİSİ KURUYOR

Aktarılan dev kaynağın ana adresi Arizona eyaleti olacak. TSMC, söz konusu bütçenin eyalette kurulması planlanan birden fazla fabrikanın finansmanında kullanılacağını ifade etti. Proje kapsamında ayrıca dört yeni üretim tesisinin daha fizibilite ve değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.

Genişleme stratejisine ilişkin operasyonel süreçleri de değerlendiren şirket yönetimi, üretim ve yatırım aşamalarında şu ana kadar herhangi bir teknik veya lojistik darboğazla karşılaşılmadığının altını çizdi.

YAPAY ZEKA TALEBİ YATIRIMLARI HIZLANDIRDI

Tayvan merkezli çip üreticisi, küresel pazarda yapay zekâ teknolojilerine dayalı donanım talebinin oldukça güçlü seyrini koruduğunu vurguladı. Artan talebi karşılamak adına kapasite artışına giden TSMC, daha önce ABD sınırları içerisinde 165 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulunmuştu. Son açıklamayla birlikte şirketin ABD topraklarındaki toplam yatırım hacmi 265 milyar dolar seviyesine yükselmiş oldu.