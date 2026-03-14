Çin Halk Cumhuriyeti, dünyanın en büyük ikinci hareketli kum çölü olan Taklamakan Çölü’nün yayılımını durdurmak amacıyla 46 yıl önce başlattığı devasa ekolojik projede tarihi bir eşiği geride bıraktı. Bölgede yürütülen "Üç Kuzey Koruma Orman Kuşağı" programı kapsamında, çölün etrafını tamamen saran 3 bin 50 kilometrelik kesintisiz yeşil hat tamamlandı.

ÇÖLÜN ÇEVRESİNE SIRALANDI

Yerel dilde "Giren bir daha çıkamaz" anlamıyla "Ölüm Denizi" olarak adlandırılan Taklamakan Çölü, şiddetli kum fırtınaları ve hareketli kumullarıyla biliniyor. Projenin son aşamasında, çölün güney kenarında yer alan ve "zorlu bölge" olarak tanımlanan son boşluklar da bitkilendirilerek çölün çevresindeki çember kapatıldı.

Uygulanan teknikler arasında, rüzgar hızını kesmek için kum yüzeyine yerleştirilen "saman kareleri" (straw checkerboard) yöntemi öne çıkıyor. Bu ızgara sisteminin içine dikilen saksaul, ılgın ve çöl iğdesi gibi kuraklığa dayanıklı türler, kumun hareketini sabitleyerek biyolojik bir bariyer oluşturuyor.

Projenin devamlılığını sağlamak adına bölgede modern mühendislik çözümleri devreye alındı:

Güneş Enerjili Sulama: Çöl otoyolları boyunca kurulan fotovoltaik paneller, yeraltı sularını pompalayarak damla sulama sistemlerini besliyor.

Ekonomik Döngü: Bitkilendirilen alanlarda, geleneksel tıpta kullanılan ve "çöl ginsengi" olarak bilinen Cistanche bitkisinin üretimi yapılarak projenin yerel ekonomiye katkı sunması hedefleniyor.

Altyapı Koruması: Oluşturulan yeşil hat, bölgedeki kritik ulaşım hatlarını, tarım arazilerini ve yerleşim birimlerini kum istilasından koruma altına alıyor.

BAŞARIYA ULAŞIYOR

Resmi verilere göre, yeşil kuşağın tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki toz fırtınası gün sayısında ve kum miktarında son on yıla oranla belirgin bir düşüş kaydedildi. Çin hükümeti, 2050 yılına kadar devam edecek olan geniş kapsamlı ağaçlandırma hamlesiyle çölleşme ile mücadelede küresel bir model oluşturmayı hedeflediğini belirtti.