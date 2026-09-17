Çin'in en büyük çölü Taklamakan'ın altında iki büyük yeraltı su kaynağı keşfedildi. Jeologların çalışması, bölgedeki su ihtiyacının karşılanması ve çölleşmeyle mücadele açısından yeni bir fırsat oluşturdu.

South China Morning Post'un haberine göre, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki jeologlar, Taklamakan Çölü'nde yürütülen su arama çalışmaları kapsamında iki önemli yeraltı su kaynağı tespit etti.

Kaynaklardan biri, çölün güney ucundaki Minfeng ilçesine bağlı Andir köyünde, diğeri ise Mazartag Dağları'nın güneyinde, çölün derinliklerinde bulundu.

TUZLU SU TARIMDA KULLANILACAK

Araştırmacılar, çölün kenarlarında sulama ve çölleşmeyle mücadele amacıyla acı suyun kullanılabilmesi için bir test istasyonu kurdu. Tuz toleranslı bitkilerin yetiştirilmesi ve tarımsal üretimin desteklenmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Yaklaşık 337 bin 600 kilometrekarelik alanı kaplayan Taklamakan Çölü, sert iklimi ve hareketli kum tepeleri nedeniyle “ölüm denizi” olarak anılıyor. Çölün çevresinde, kum fırtınalarını önlemek amacıyla binlerce kilometrelik yeşil kuşak oluşturuldu.