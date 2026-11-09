Başkent Helsinki'nin kuzeyindeki Hyvinkää kentinde hayata geçirilen projede su doldurma işlemi başladı. Dünyanın en büyük açık çukur tipi ısı depolama tesislerinden biri olması beklenen sistemin, kentin yıllık ısınma ihtiyacının yaklaşık dörtte birini karşılaması hedefleniyor.

20 METRE DERİNLİĞİNDEKİ ÇUKUR SUYLA DOLDURULUYOR

Yaklaşık 47 bin kişinin yaşadığı Hyvinkää kentindeki Kulomäki bölgesinde bulunan eski çakıl ocağı, 20 metre derinliğinde dev bir su deposuna dönüştürüldü. Yaklaşık beş futbol sahası büyüklüğündeki alanın doldurulmasına ekim ayında başlandı.

Tesisteki suyun sıcaklığı 40 ile 90 derece arasında tutulacak. Yaz aylarında elektrik fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde elektrikli kazanlar ve sanayi tesislerinden elde edilen atık ısıyla su ısıtılacak. Depolanan sıcaklık, kışın ihtiyaç duyulduğunda kentin merkezi ısıtma şebekesine aktarılacak.

Sistemin tek seferde yaklaşık 18 bin megavatsaat ısı depolayabileceği belirtiliyor. Bu miktar, yaklaşık bin müstakil evin bir yıllık ısınma ihtiyacına eşdeğer.

2027 YILINDA KULLANIMA AÇILMASI PLANLANIYOR

Yaklaşık 33 milyon avroya mal olması beklenen projenin 2027 sonbaharında hizmete alınması planlanıyor. Çukurun suyla doldurulması Nisan 2027'ye kadar devam edecek, ardından ısı kaybını azaltacak özel yalıtımlı örtü yerleştirilecek.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte yılda yaklaşık 4 bin 400 ton karbon salımının önlenmesi ve ısınma maliyetlerinin daha istikrarlı hale gelmesi bekleniyor. Ayrıca fosil yakıt kullanımının büyük ölçüde azaltılması amaçlanıyor.

Yetkililer, sistemin bütün kentin ısınma ihtiyacını tek başına karşılamayacağını ancak mevcut ısıtma şebekesine önemli destek sağlayacağını belirtiyor. Böylece yaz aylarında depolanan enerji, Finlandiya'nın sert geçen kışlarında evlerin ısıtılmasında kullanılabilecek.