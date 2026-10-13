Almanya ile Avusturya’nın Tirol bölgesi sınırında, Allgau Alpleri'nde yer alan 2.592 metre yüksekliğindeki Hochvogel zirvesinde jeolojik hareketlilik sürüyor. Zirvede bulunan ve 19. yüzyıldan bu yana gözlemlenen yarıktaki genişleme nedeniyle bölge, bilim insanları tarafından aralıksız denetim altında tutuluyor.

HAZİRAN AYINDA KOPMA MEYDANA GELDİ

Münih Teknik Üniversitesi çatısı altında yürütülen izleme çalışmaları kapsamında, Haziran 2026'da zirveden yaklaşık 2 bin metreküp büyüklüğünde bir kaya kütlesi koptu. Uzmanlar, dağdaki mevcut yapının çok daha geniş kapsamlı bir kaya düşmesine yol açabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ÇATLAK GENİŞLİĞİ 6 METREYE ULAŞTI

İlk tespit edildiğinde bir insanın kol açıklığı genişliğinde olan ana yarık, zamanla belirgin şekilde büyüdü. 2024 yılı ölçümlerine göre ana çatlağın genişliği 6 metreye, uzunluğu 35 metreye, derinliği ise yaklaşık 60 metreye ulaştı.

Sarsıntı ve kaymaları milimetre hassasiyetinde ölçen 30’dan fazla sensör ve lazer tarayıcılı dronlar aracılığıyla elde edilen veriler, araştırma ekibine saatte birkaç kez iletiliyor. Bahar döneminde yapılan ölçümler, kaya kütlelerinin haftada 5 milimetreye kadar yer değiştirdiğini gösterdi. Bu oran, Alpler genelindeki ortalama yıllık 1,8 milimetrelik hareketliliğin üzerinde bulunuyor. Bölgede en yüksek hareketlilik ise güneybatı sırtında yer alan "Fissure 6" adlı yeni çatlakta kaydediliyor.

HAVA KOŞULLARI VE İKLİM ETKİSİ

Prof. Dr. Michael Krautblatter liderliğindeki uzman ekip, kaya kopmasından hemen önceki fiziksel işaretlerin yalnızca birkaç gün veya saat önce belirebileceğini, bu nedenle kesin bir tarih vermenin mümkün olmadığını bildirdi. Şiddetli yağış, fırtına ve kar erimelerinin çatlaklara su girmesine yol açarak süreci hızlandırabileceği, iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olaylarının da hareketliliği etkilediği ifade ediliyor.

AVUSTURYA TARAFINDAKİ ROTA GEÇİŞE KAPALI

Jeolojik riskler nedeniyle Hochvogel’e Avusturya yönünden yapılan tırmanışlar bir süredir güvenlik gerekçesiyle kapalı tutuluyor. Almanya tarafındaki tırmanış rotası ise açık olmakla birlikte, dağcılar için güvenlik uyarısı yapılıyor. Bölgedeki takip sisteminin benzerlerinin Partnachklamm ve Höllentalklamm boğazlarında da erken uyarı amacıyla kullanıldığı belirtildi.