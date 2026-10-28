Özellikle Andhra Pradeş eyaletinde kaydedilen görüntüler, fırtınanın yarattığı tehlikeyi gözler önüne serdi. Kıyı yolları deniz suyuyla kaplanırken ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, bazı yerleşim yerlerinde ulaşım kesintiye uğradı.

DEV DALGALAR KIYI YOLLARINI AŞTI

Bengal Körfezi üzerinde güçlenerek ilerleyen siklon, Andhra Pradeş kıyılarına ulaştığında saatte 125 ila 135 kilometre hızla esen rüzgarları beraberinde getirdi. Rüzgarın zaman zaman 150 kilometreye ulaşmasıyla denizde dev dalgalar oluşurken kıyı şeridindeki yollar su altında kaldı.

Kakinada çevresinde kaydedilen görüntülerde, yükselen dalgaların kıyıdaki yolları aşarak yerleşim alanlarına doğru ilerlediği görüldü. Şiddetli yağışların da etkisiyle bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken çok sayıda ağacın devrilmesi ve elektrik hatlarının zarar görmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, fırtınanın oluşturduğu deniz kabarması nedeniyle bazı kıyı kesimlerinde su seviyesinin normalin 1,5 metre üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Yaklaşık 30 bin balıkçı teknesi güvenli alanlara çekilirken tren ve uçak seferlerinin bir kısmı iptal edildi.

2 BİNDEN FAZLA SIĞINAK HAZIRLANDI

Siklonun karaya ulaşmasından önce başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında 180 binden fazla kişi evlerinden ayrılarak güvenli bölgelere götürüldü. Riskli yerleşimlerde yaşayanlar için 2 binden fazla geçici barınma merkezi hazırlanırken yaklaşık 1100 sağlık ekibi olası acil durumlara karşı görevlendirildi.

Fırtınanın ardından açıklanan ilk hasar bilançosunda üç kişinin hayatını kaybettiği, en az 180 evin zarar gördüğü ve yüzlerce ağacın devrildiği bildirildi. Kurtarma ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürürken yetkililer, yağışların devam edebileceği alanlarda yeni taşkınlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.