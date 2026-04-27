Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray GAİN ile Fenerbahçe ArsaVev takımları Florya Metin Oktay Tesisleri’nde karşılaştı. Mütihş bir heyecana sahne olan karşılaşmayı sarı kırmızılılar 3-2 kazandı.

Galatasaray, 19. dakikada Jang Chang ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 41 ve 46. dakikalarda Andrea Staskova'nın golleriyle 2-1'i buldu. Galatasaray, 89. dakikada Demehin ve 90. dakikada Manga'nın golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 1 maç eksiğiyle Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye düşürdü.