İngiltere futbolunun en sert rekabetlerinden Millwall-West Ham derbisi, 14 yıl aradan sonra yeniden oynanacak. Saat 14.30’da oynanacak maç S Sport’tan yayınlanacak.

Tarafların son olarak Şubat 2012'de kozlarını paylaştığı rekabette bugüne dek oynanan 99 maçın 38'inde gülen taraf Millwall olurken, West Ham 34 galibiyet elde etti ve 27 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Londra polisi, 14 yıl sonra oynanacak Millwall-West Ham United derbisi öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı. Derbi günü için S35 yetkisi devreye alınarak, polis ekiplerine bölgede geniş yetkiler tanındı.

Londra polisi, derbi için belirlenen bölgede S35 uygulamasını başlattı. Bu kapsamda polis, suç işlediğine ya da kamu düzenini bozduğuna ya da toplum karşıtı davranışlarda bulunduğuna inandığı kişilere bölgeyi terk etme emri verebilecek. S35 yetkisi kapsamında polis, bölgeye gönderdiği kişilerin belirli bir süre boyunca geri dönmesini de engelleyebilecek.

DERBİ GÜNÜNE ÖZEL GÜVENLİK ÖNLEMİ

İngiltere'de tarihi rekabeti ve taraftar olaylarıyla bilinen Millwall-West Ham derbisi öncesinde alınan önlemler dikkat çekti. 14 yıl sonra yeniden oynanacak karşılaşma öncesinde güvenlik güçleri alarma geçti. Derbi, İngiliz futbolunun en gergin derbileri arasında gösteriliyor.

BEYAZ PERDEYE DE İŞLENDİ

Millwall ve West Ham arasındaki sert rekabet, sinema dünyasında da işlendi. 2005 yapımı Green Street Hooligans filmi, West Ham taraftar kültürünü merkeze alırken Millwall ile yaşanan rekabete de yer verdi.